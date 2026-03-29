Nehoda Tigera Woodsa pod vplyvom: Kolegovia ho potopili... Žiadajú trest!

FLORIDA - Golfová legenda Tiger Woods je opäť v centre pozornosti. Po nedávnom zatknutí za jazdu pod vplyvom alkoholu na Floride sa ozývajú jeho kolegovia z PGA Tour – a servítku si pred ústa rozhodne nedávajú. Žiadajú trest!
Golfová legenda Tiger Woods v rukách polície: Desivá nehoda pod vplyvom... Ide za mreže!
Woods (50) skončil v rukách polície po nehode, pri ktorej sa jeho auto prevrátilo. Podľa úradov sa snažil predbehnúť vozidlo na čistenie, pričom zachytil jeho príves, dostal šmyk a havaroval.
Bývalý profesionál Mark Lye sa k situácii vyjadril otvorene v relácii Fox & Friends Weekend: „Je mi ho síce ľúto, ale nebudem veci prikrášľovať. Musí prísť trest – či už suspendácia, alebo iné dôsledky,“ odkázal bez okolkov. Podľa neho musí niesť zodpovednosť aj napriek tomu, že ide o päťnásobného víťaza Masters. „Je to dar pre golf, ale to neznamená, že stojí nad pravidlami,“ dodal. Lye zároveň naznačil, že Woods bojuje s vlastnými démonmi: „Zaujímalo by ma, či disciplína, ktorú ukazuje na ihrisku, dokáže preniesť aj do osobného života.“
Podľa komentátora Doug Bell ide o problém, ktorý sa opakuje. „Je znepokojujúce sledovať, čo sa deje. Zdá sa, že ide o určitý vzorec správania,“ uviedol pre Fox News. Zároveň však priznal, že Woods si prešiel obrovským fyzickým utrpením po vážnej nehode v roku 2021. „Nikto nevie, čo sa odohráva v jeho hlave. Tie operácie a bolesť si vyberajú svoju daň,“ dodal s tým, že možno by golfista mal zvážiť pauzu od kariéry.
Incident sa odohral popoludní na Jupiter Island. Woods podľa polície pôsobil, že je pod vplyvom, no dychová skúška bola negatívna. Odmietol však podstúpiť test moču. Po nehode sa údajne z auta doslova vyplazil a neskôr telefonoval pri vozidle. Následne ho polícia zatkla, no ešte v tú noc bol prepustený.
Nie je to prvýkrát, čo sa Woods dostal do problémov. V roku 2021 utrpel vážne zranenia pri autonehode a odvtedy absolvoval viacero operácií. V roku 2009 havaroval počas škandálu s neverou, ktorý viedol k rozvodu s Elin Nordegren. V roku 2017 ho zatkli za jazdu pod vplyvom – v tele mal mix silných liekov
„25 rokov skvelej kariéry sa môže zmazať v jedinom okamihu,“ varuje Lye. V hre sú aj tzv. morálne klauzuly v zmluvách, ktoré by mohli mať pre Woodsa vážne následky. Ak sa situácia nebude riešiť, jeho problémy sa podľa odborníkov môžu ešte prehĺbiť.