Ukrajina v strehu: Enerhoatom vyšetruje zamestnancov pre podozrenia z korupcie a možných trestných činov

KYJEV – Ukrajinská štátna energetická spoločnosť Enerhoatom začala v prípade niekoľkých svojich zamestnancov interné vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestných činov. Daní zamestnanci sú počas vyšetrovania suspendovaní. Spoločnosť Enerhoatom to podľa agentúry Reuters oznámila v stredu na svojom webe.
Doplnila, že interné vyšetrovanie sa začalo na podnet Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU). Enerhoatom neuviedol, aké podozrenia NABU vzniesol. Dozorná rada spoločnosti však medzičasom nariadila interné vyšetrovanie okolností uvedených v podnete NABU, suspendovanie viacerých zamestnancov počas vyšetrovania a organizačnú reštrukturalizáciu oddelení zodpovedných za fyzickú ochranu a hospodársku bezpečnosť.
Korupčná kauza
Na jeseň 2025 sa spoločnosť Enerhoatom spomínala v súvislosti s rozsiahlou úplatkárskou schémou v energetickom sektore. Enerhoatom – prevádzkovateľ ukrajinských jadrových elektrární – zohrával v tejto kauze hlavnú úlohu. V prípade figuruje aj Andrij Jermak, ktorý pre podozrenia z korupcie musel odísť z postu šéfa prezidentskej kancelárie.
Podozrivý Jermak
Ukrajinské úrady začiatkom tohto týždňa informovali, že Jermak je podozrivý z toho, že sa podieľal na legalizácii 460 miliónov hrivien (8,9 milióna eur) prostredníctvom výstavby luxusných rezidencií pri Kyjeve. Podľa vyšetrovateľov mohli prostriedky na výstavbu tohto areálu pochádzať okrem iného aj z korupčných schém v Enerhoatome. Jermak toto podozrenie odmieta ako nepodložené.
Veľvyslankyňa EÚ na Ukrajine Katarína Mathernová v stredu v rozhovore s novinármi uviedla, že proces s Jermakom svedčí o odolnosti a zrelosti ukrajinských protikorupčných inštitúcií. Zároveň pripomenula, že korupcia sa na Ukrajine vyšetruje a stíha aj napriek tomu, že krajina čelí ruskej invázii. Mathernová zároveň poznamenala, že táto skutočnosť bude zrejme využívaná v ruskej hybridnej vojne; iní budú túto kauzu prezentovať „ako dôkaz, že korupcia na Ukrajine je v skutočnosti systémová“.