Hviezdna speváčka vystrašila fanúšikov: Predčasný koniec koncertu... Už nevládala pokračovať!

LOS ANGELES - Španielska speváčka Rosalía (33) musela počas koncertu v Miláne predčasne ukončiť vystúpenie. Fanúšikom sa ospravedlnila a priznala, že aj napriek veľkej snahe už nedokázala pokračovať.
Speváčka Rosalía musela svoj koncert v Miláne predčasne ukončiť. Počas vystúpenia ju zasiahli vážne zdravotné problémy. Odohrala približne len 45 minút a následne sa prihovorila publiku a vysvetlila, že trpí silnou otravou jedlom, ktorá jej nedovoľuje pokračovať. „Snažila som sa tento koncert odohrať – od začiatku mi bolo zle. Mala som silnú otravu jedlom a snažila som sa to vydržať až do konca, ale cítim sa extrémne zle,“ povedala Rosalía pred fanúšikmi.
Aj napriek zhoršujúcemu sa stavu sa snažila vystúpenie dokončiť: „Zvraciam tam vonku a naozaj chcem podať čo najlepší výkon,“ priznala. „Som doslova na zemi a robím, čo môžem. Možno sa pokúsim pokračovať, ale možno v určitom bode budem musieť prestať. Je mi naozaj veľmi zle.“ Fanúšikom zdôraznila, že robí maximum, aby koncert zvládla: „Ale možno budeme musieť prestať, ak fyzicky nebudem schopná pokračovať,“ dodala.
„Mám bolesti.“ Nasledujúci deň sa prihovorila fanúšikom cez Instagram, kde zverejnila fotografiu z postele, na ktorej bola napojená na infúziu. „Cítim sa lepšie,“ odkázala. „Veľmi pekne ďakujem za všetku lásku a pochopenie od všetkých, ktorí tam boli.“ Podľa dostupných informácií zaznelo v Miláne len 11 skladieb, zatiaľ čo na iných koncertoch turné býva zoznam viac než dvojnásobný. Turné Lux odštartovalo v polovici marca vo Francúzsku a bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov po rôznych krajinách sveta.