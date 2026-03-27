Smrť hviezdy (†54) seriálu Buffy, premožiteľka upírov: Koroner odhalil nové detaily!

INDIANA - Fanúšikov kultového seriálu Buffy, premožiteľka upírov zasiahla minulý týždeň smutná správa. Herec Nicholas Brendon, ktorého si diváci pamätajú ako Xandera Harrisa, zomrel vo veku 54 rokov. Koroner teraz zverejnil nové detaily o jeho smrti – a odhaľujú, čo sa dialo v jeho posledných chvíľach.
Žalostný pohľad na slávneho herca: Najskôr PARALÝZA GENITÁLIÍ, teraz problémy so srdcom!
Ako informuje Page Six, Brendona našli bez známok života v jeho dome v americkej Indiane. Objavil ho jeho dlhoročný priateľ, ktorý sa o neho staral a dokonca uňho aj prespával. Identita muža však zatiaľ zostáva tajomstvom. Keď na miesto dorazili záchranári, hercovi už nedokázali pomôcť. Koroner Todd Zeiner opísa, že Brendon ležal „akoby spal“. Podľa jeho slov všetko nasvedčuje tomu, že smrť nastala len krátko pred jeho nájdením.
Vyšetrovanie zatiaľ vylúčilo cudzie zavinenie. „Neexistujú žiadne známky násilia a nič nenasvedčuje tomu, že by smrť bola iná než prirodzená,“ uviedol koroner. Napriek tomu definitívnu príčinu smrti zatiaľ nepoznáme – čaká sa na výsledky pitvy a toxikológie. Rodina herca potvrdila smutnú správu na sociálnych sieťach. „S hlbokým zármutkom oznamujeme odchod nášho brata a syna. Zomrel pokojne v spánku,“ napísali. Zároveň priznali, že Brendon dlhodobo bojoval so zdravotnými problémami a užíval lieky. Požiadali tiež verejnosť o súkromie v tomto náročnom období.
Hoci si ho fanúšikovia spájajú s obľúbenou postavou z Buffy, premožiteľky upírov, jeho život mimo kamier bol oveľa komplikovanejší. Po skončení seriálu v roku 2003 sa herec dostal do problémov s alkoholom a absolvoval liečenie. Jeho meno sa opakovane objavovalo aj v súvislosti s porušovaním zákonov – v roku 2009 čelil obvineniam z napadnutia policajta či vandalizmu. Neskôr sa objavil aj v známej relácii Dr. Phil, kde otvorene hovoril o svojich problémoch. Rozhovor sa však skončil dramaticky – Brendon z natáčania odišiel. „Urobil som veľa chýb a ublížil som ľuďom, na ktorých mi záleží,“ priznal v tom čase.
V posledných rokoch sa jeho stav zhoršoval. V roku 2021 bol zatknutý pre podvod s liekmi na predpis. Krátko nato jeho zástupca prezradil, že herec trpel silnými bolesťami a dokonca ochrnul na časť tela po pobyte vo väzení. O rok neskôr skončil v nemocnici so srdcovými problémami – konkrétne s tachykardiou a arytmiou.