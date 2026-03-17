Moderátor Oscarov si RÝPOL do Trumpa: Kvôli Epsteinovi... To chcelo odvahu!

LOS ANGELES - Komik Conan O’Brien otvoril 98. ročník udeľovania Oscarov ostrým monológom, v ktorom si neodpustil narážky na Donalda Trumpa a jeho niekdajšie kontakty s Jeffreyom Epsteinom.
Komik Conan O’Brien moderoval 98. ročník udeľovania Oscarov a hneď v úvode mal priestor na monológ. Počas neho si neodpustil poznámky na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho väzieb s Jeffreyom Epsteinom. O’Brien, ktorý sa vo svojich vystúpeniach zvyčajne politike skôr vyhýba napriek tomu, že je registrovaným demokratom, pripravil pôdu pre vtip zaujímavou štatistikou.
Móda z Oscarov: Nepriehľadnuteľná Demi Moore, herečka ako z rozprávky a... Šedá myška Emma Stone!
Upozornil, že ide o prvý ročník Oscarov od roku 2012, keď sa medzi nominovanými na najlepšieho herca ani herečku neobjavila žiadna britská hviezda. Následne pridal poznámku, ktorá v sále vyvolala hlasný smiech aj potlesk. „Britský hovorca povedal: ‚A čo? Aspoň zatýkame našich pedofilov.‘ Takže aspoň v tomto máme navrch,“ zavtipkoval komik. Publikum reagovalo viac než desaťsekundovým potleskom.
Narážka zaznela krátko po tom, čo sa v médiách opäť diskutovalo o britskom princovi Andrewovi, ktorý čelil rastúcemu tlaku v súvislosti so svojimi väzbami na zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Donald Trump sa s Epsteinom v minulosti stretával na spoločenských podujatiach a existuje aj viacero ich spoločných fotografií.
Po Oscaroch sa Hollywood utrhol z reťaze: Holé zadky, vyprsené dekolty i šialená extravagancia!
Prezident však opakovane poprel, že by bol do Epsteinových trestných činov akokoľvek zapletený. Napriek tomu si O'Brien počas večera ďalší žart neodpustil. Po reklamnej prestávke sa dotkol aj prezidentovho premenovania Kennedyho centra po jeho návrate do úradu. „Vitajte späť, vysielame naživo z divadla ‚Má malý penis‘,“ povedal O’Brien. „Som zvedavý, či si pred to dokáže dať svoje meno.“