Šok vo Francúzsku: Bývalý šéf agentúry Elite je spájaný s Epsteinom! Skupina žien žiada vyšetrovanie

PARÍŽ - Skupina 15 žien vo štvrtok vyzvala Francúzsko, aby vyšetrilo bývalého európskeho šéfa modelingovej agentúry Elite Geralda Mariu pre možné väzby na amerického sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Marie už čelil obvineniam zo sexuálnych deliktov z 80. a 90. rokov, no vyšetrovanie v roku 2023 zastavili pre premlčanie. Bývalá novinárka BBC Lisa Brinkworthová a exmodelka Ebba Karlssonová teraz doručili parížskej prokuratúre list so žiadosťou o ďalšie konanie. Podľa Brinkworthovej chcú dosiahnuť objasnenie povahy vzťahov medzi Mariem a Epsteinom a preveriť, či sa Marie nepodieľal na protiprávnej činnosti. Skupina Victorious Angels – We Rise, ktorá združuje údajné obete Marieho a modelingového agenta Jeana-Luca Brunela, tvrdí, že disponuje dôkazmi o prepojeniach medzi týmito osobami. Brunel zomrel v roku 2022 vo väzbe počas vyšetrovania.
Signatárky listu uviedli, že ako mladistvé alebo veľmi mladé ženy čelili fyzickému a psychickému násiliu, pričom väčšina z nich bola znásilnená alebo sexuálne napadnutá na území Francúzska. Brinkworthová už v roku 2020 podala trestné oznámenie, v ktorom Marieho obvinila zo sexuálneho napadnutia v Miláne v roku 1998. Vyšetrovanie však francúzske orgány zastavili pre premlčanie, proti čomu sa odvolala. Marieho právnička uviedla, že jej klient nenamieta proti preverovaniu svojich prípadných väzieb na Epsteina, ale pripomenula, že francúzske súdy už tieto obvinenia preskúmali a prípad uzavreli.
Podľa sťažovateliek sa však celá situácia zmenila, keď parížska prokuratúra medzičasom otvorila dve vyšetrovania týkajúce sa Epsteina, a to pre podozrenia z obchodovania s ľuďmi a finančných trestných činov. Tvrdia, že existujú dôkazy o prepojení Marieho s Epsteinom, ktoré by mali byť predmetom dôkladnejšieho preverenia.