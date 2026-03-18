Strach hviezdnej Rihanny: Prvýkrát na verejnosti po streľbe na jej dom a... Okolo nej 6 bodyguardov!

NEW YORK - Popová hviezda Rihanna sa po šokujúcej streľbe na jej luxusný dom v Los Angeles opäť objavila na verejnosti. Spolu s partnerom A$AP Rockym ju zachytili v New Yorku, pričom dvojicu sprevádzala výrazne posilnená ochranka. Polícia medzitým obvinila ženu, ktorá mala na ich rezidenciu strieľať, z pokusu o vraždu a viacerých ďalších závažných trestných činov.
Svetoznáma speváčka Rihanna sa po nepríjemnom a šokujúcom incidente prvýkrát ukázala na verejnosti. V uliciach New Yorku ju zachytili fotografi len niekoľko dní po tom, čo sa stala terčom desivej streľby na jej luxusný dom v Los Angeles. Pri odchode z jednej z budov na Manhattane bolo vidieť, že pár berie bezpečnosť mimoriadne vážne.
Okolo nich sa pohybovala početná ochranka, ktorá ich sprevádzala až k pristavenému SUV. Rihanna zvolila na výjazd ležérny outfit – mala na sebe vyhrnuté džínsy, čižmy s hadím vzorom, sivý sveter a koženú bundu. A$AP Rocky kráčal pár krokov za ňou, oblečený v čiernom trenčkote a s baseballovou šiltovkou na hlave.
8. marca mala na dom známej hviezdy strieľať žena. Polícia identifikovala podozrivú ako 35-ročnú Ivannu Ortiz. „Polícia potvrdila, že ženou, ktorá mala 8. marca údajne strieľať na Rihannin dom, je 35-ročná Ivanna Ortiz," povedala polícia pre PageSix. V ten istý deň ju príslušníci policajného zboru v Los Angeles zadržali pre podozrenie z pokusu o vraždu.
Neskôr bola proti nej vznesená oficiálna obžaloba a v prípade dokázania viny jej môže hroziť až doživotný trest odňatia slobody. Rihanna spolu s A$AP Rockym a ich tromi deťmi – RZA, Riot Rose a najmladším Rockim Irishom Mayersom boli v tom čase doma.