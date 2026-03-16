Móda z Oscarov: Nepriehľadnuteľná Demi Moore, herečka ako z rozprávky a... Šedá myška Emma Stone!

LOS ANGELES - Najväčší večer filmového sveta, Academy Awards, priniesol nielen zlaté sošky, ale aj módnu vojnu na červenom koberci. Na 98. ročníku Oscarov v hollywoodskom Dolby Theatre sa hviezdy doslova predbiehali v tom, kto príde v extravagantnejších šatách. Tento rok dominovali perie, flitre, pastelové farby a dramatické vlečky.
Oscary už dávno nie sú len o filmoch. Pre mnohých fanúšikov je najväčším divadlom večera červený koberec, kde sa celebrity snažia zaujať extravagantnými šatami, šperkmi za milióny dolárov a odvážnymi módnymi experimentmi. Rok 2026 priniesol jeden jasný odkaz: čím dramatickejšie, tým lepšie. Na červenom koberci dominovali pierka, pastelové farby, transparentné materiály a šaty, ktoré sa doslova hýbali pri každom kroku. Hollywood sa opäť raz premenil na najväčšie módne divadlo planéty.
Nicole Kidman mala na sebe róbu bez ramienok v odtieni blush-pink, ktorú navrhol kreatívny riaditeľ Chanel Matthieu Blazy. Šaty tvori kryštálmi a korálkami vyšívaný korzet, výrazný peplum pás (rozšírený volán okolo bokov) a množstvo pierok v odtieňoch ružovej, béžovej a broskyňovej. Celý look doplnila diamantovými šperkami Chanel High Jewelry a perlovými náušnicami, zatiaľ čo vlasy mala upravené do voľných vĺn a make-up zostal jemný a žiarivý.
Kate Hudson dorazila v róbe Giorgio Armani Privé v odtieni jade green (smaragdovo-zelenej), ktorá bola bohato zdobená kryštálmi a kamienkami. Šaty mali niekoľko výrazných prvkov: bustier korzet so sweetheart výstrihom, peplum pás, ktorý vytváral dramatickú siluetu a priliehavú mermaid sukňu. Ak si niekto myslel, že šaty sú najluxusnejšou časťou looku, mýlil sa. Kate mala na sebe viac než 41 karátov vzácnych zelených diamantov od Garatti, ktorých hodnota sa odhaduje približne na 35 miliónov dolárov. Medzi šperkami dominoval najmä: masívny diamantový náhrdelník, veľké náušnice a diamantové prstene.
Anne Hathaway sa na Academy Awards 2026 objavila prvýkrát po 12 rokoch – a jej návrat na červený koberec okamžite vyvolal diskusiu medzi módnymi kritikmi. Oscarová laureátka za film Les Misérables tentoraz neprišla bojovať o sošku, ale ako prezentujúca. Oblečenú mala nádhernú róbu bez raminok od Valentino. Šaty mali čierny základ so šampanskými a ružovými kvetmi, dramatickú vlečku, výrazný široký pás a dlhé čierne operné rukavice. Outfit doplnila šperkami Bulgari, vrátane výrazného náhrdelníka s viac než 35 karátmi diamantov a vzácnym žltým diamantom. Beauty look bol elegantný a minimalistický: polovičný up-do účes jemné broskyňové líčenie trblietavé pery.
Mladá herečka Chase Infiniti prišla na svoje prvé Oscary prišla ako presenterka aj hviezda filmu Jedna bitka za druhou a jej look okamžite skončil na zoznamoch najlepšie oblečených celebrít večera. Obliekla custom couture šaty Louis Vuitton v jemnom levanduľovom odtieni, ktoré pôsobili étericky a romanticky. Šaty mali voľne splývavý výstrih, priliehavý korzet zvýrazňujúci siluetu, dramaticú sukňu z vrstvených volánov a dlhú vlečku, ktorá sa kaskádovito spúšťala od pása až na zem.