Divoký INCIDENT slávnej herečky na Oscaroch: Prelomila mlčanie a... Veľké ospravedlnenie!

LOS ANGELES - Speváčka a herečka Teyana Taylor (35) mala po Oscaroch nepríjemný incident s ochrankou. Virálne video zachytilo moment, keď hviezda obvinila člena bezpečnostného tímu z fyzického kontaktu počas tlačenice v zákulisí. Neskôr vysvetlila, čo sa podľa nej skutočne stalo. Nasledovalo verejné ospravedlnenie!
Speváčka a herečka Teyana Taylor sa vyjadrila k incidentu, ktorý sa odohral po skončení odovzdávania Oscarov. Tento konflikt sa rozšíril po internete rýchlosťou blesku. Virálne video zachytilo moment, keď sa hviezda dostala do potýčky s členom ochranky, pričom tvrdila, že ju muž počas tlačenice fyzicky odstrčil. K situácii malo dôjsť v zákulisí v Dolby Theatre, keď sa Taylor snažila dostať na pódium spolu s Pamelou Abdy z Warner Bros, aby sa pripojila ku skupinovej fotografii.
Podľa svedkov ju v preplnenom priestore zastavila ochranka, pričom počas krátkej potýčky malo dôjsť ku kontaktu. Na zázname, ktorý sa objavil online, je vidieť rozčúlenú Taylor, ako ukazuje smerom na osobu mimo záberu a zvýšeným hlasom hovorí: „Ste muž, ktorý dáva ruky na ženu.“ Potom pokračovala a opakovala: „Ste veľmi drzý. Veľmi drzý. Veľmi drzý.“ Keď sa k nej priblížili ďalší hostia, aby zistili, čo sa stalo, vysvetľovala situáciu slovami: „Pretože položil ruky na ženu.“ Zároveň tvrdila, že ju muž fyzicky odstrčil.
Taylor dala jasne najavo, čo ju nahnevalo najviac. „Nedotýkajte sa ma, nestrkajte do mňa, netlačte ma.“ Neskôr sa k incidentu vyjadrila aj pre TMZ, kde naznačila, že problém spôsobil jeden konkrétny člen ochranky. „Je to v poriadku,“ povedala pre magazín. „Všetci sa dobre bavili, ochranka len robila svoju prácu. Vždy sa nájde jeden taký,“ dodala. „Na konci dňa jednoducho netolerujem neúctu, najmä keď je neopodstatnená a nevyprovokovaná," uzavrela.