Dvere na najprestížnejšiu udalosť roka má zavreté! Nicki Minaj zatiaľ mlčí: Ticho pred búrkou?

NEW YORK - Meno Nicki Minaj bolo roky neoddeliteľnou súčasťou najväčšej módnej noci sveta – Met Gala. O to väčší šok prišiel, keď sa začalo hovoriť, že rapová kráľovná v roku 2026 nedostala pozvánku. Je to zákaz? Tichý bojkot? Alebo len Hollywood ukázal chladné plece? Čím si to zaslúžila?
Meno Nicki Minaj opäť zaplavilo titulky. Tentoraz kvôli šokujúcej správe. Vraj dostala zákaz vstupu na Met Gala! Lenže realita je oveľa komplikovanejšia a veľkú rolu v tom zohral práve Instagram. „Je to oficiálne!“ – ale NIE od Met Gala! Na sociálnych sieťach sa začal šíriť príspevok, ktorý tvrdil: „Nicki Minaj dostala zákaz na Met Gala na neurčito…“ Tento príspevok však nepochádzal z oficiálneho účtu Met Gala. Išlo o fanúšikovský alebo neoficiálny profil.
Tak čo sa naozaj stalo? Fakt je ten, že Nicki Minaj nebola pozvaná na Met Gala 2026. A jej pozvánky „zmizli“ po sérii kontroverzií. Nejde však o oficiálny zákaz potvrdený organizátormi. Ide skôr o tiché vyradenie zo zoznamu hostí. V zákulisí sa hovorí o jedinom: Hollywood sa od nej začal dištancovať. Prečo k tomu došlo? Dôvod nie je jeden, ale kombinácia viacerých udalostí posledného obdobia.
Na vine môžu byť politické vyjadrenia a vystúpenia podporujúce kontroverzné politické osobnosti, čo podľa insiderov spôsobilo napätie v liberálnom hollywoodskom prostredí. Taktiež konflikty v hudobnom priemysle, spory s ľuďmi z Roc Nation a údajné napätie s veľkými menami, vrátane okolia Jay-Z, spôsobili oslabené vzťahy v elite. Insideri tvrdia, že jej verejný imidž začal byť pre niektoré značky a eventy „rizikový“. Okolie Met Gala, vedené Annou Wintour, si veľmi stráži imidž a zoznam hostí.