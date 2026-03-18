Čelná NEHODA s autobusom: Mladá speváčka (†27) zomrela len pár dní pred životnou šancou!

LONDÝN – Obrovská tragédia zasiahla hudobný svet. Talentovaná R&B speváčka Soriah Barry (†27) prišla o život pri desivej dopravnej nehode len niekoľko dní pred stretnutím, ktoré jej mohlo zmeniť celý život.
K nešťastiu došlo 8. februára 2024 v Londýne. Mladá umelkyňa sa práve vracala po tom, čo odviezla svoju kamarátku, keď do jej auta čelne narazil dvojposchodový autobus. Záchranári ju síce urýchlene previezli do nemocnice, no vážnym zraneniam napokon podľahla. O to bolestivejšie je, že Soriah stála na prahu veľkého úspechu.
Podľa jej zdrvenej mamy Saphiatu Barry ju čakala zásadná schôdzka so službou Apple Music, ktorá mohla odštartovať jej medzinárodnú kariéru. „Mala skutočnú šancu preraziť,“ prezradila mama v rozhovore pre Metro. Dodala, že izbu svojej dcéry nechala presne tak, ako ju zanechala – iba sa nedokázala pozerať na krabice z rýchleho občerstvenia, ktoré vyhodila. Soriah kráčala v stopách svojej úspešnej tety Jamilah Barry, ktorá si vybudovala silnú fanúšikovskú základňu už od mladého veku.
Aj rodina verila, že mladá speváčka má našliapnuté na veľkú kariéru. „Všetko išlo perfektne. Hudba sa jej darila, mala dohodnuté stretnutie s Apple Music a jej skladby mali pribudnúť aj na Spotify. Bola nesmierne talentovaná a krásna – mala všetko,“ povedala jej teta Malika Barry. Po tragickej smrti prišla aj nečakaná správa. Apple Music kontaktovalo rodinu s tým, že chce jej piesne zverejniť ako spomienku na mladú speváčku, ktorej sen sa už, žiaľ, nikdy nenaplní.