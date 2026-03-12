Slávna speváčka sa stala mamou na prahu 40-ky: Otcom je o 10 rokov mladší herec!

LOS ANGELES - Britská speváčka Ellie Goulding (38) sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet priviedla dcérku, ktorú má so svojím partnerom Beauom Minniearom (28). Radostnú novinku potvrdila oficiálnym oznámením o narodení aj emotívnym príspevkom na sociálnych sieťach.
Speváčka Ellie Goulding prežíva to najšťastnejšie obdobie. Opäť sa stala mamou. Radostnú novinku oznámila prostredníctvom sociálnej sieti: „V piatok som porodila krásne a zdravé dievčatko. Sme z nej úplne unesení.“ Meno bábätka ale neprezradila. Urobila tak až v oficiálnom oznámení v britských novinách The Times.
V rubrike venovanej narodeniam, sobášom a úmrtiam sa objavila informácia, že dievčatko dostalo meno Iris Edaline Minniear-Goulding. Podľa oznámenia prišla malá Iris na svet 6. marca 2026. Speváčka ju privítala spolu so svojím partnerom, hercom Beauom Minniearom, v londýnskej nemocnici Lindo Wing, v ktorej rodili aj viaceré známe osobnosti.
Pre Goulding ide už o druhé dieťa. Z predchádzajúceho manželstva s obchodníkom s umením Casparom Joplingom má štvorročného syna Arthura. Spomenula aj symboliku toho, že prvé dni s dcérkou prežila práve počas sviatku venovaného ženám. „Bolo symbolické, že som Medzinárodný deň žien strávila s ňou a s úžasným ženským tímom v nemocnici St Mary’s, ktorý mne aj môjmu bábätku poskytol mimoriadnu starostlivosť a láskavosť.“
Slávna speváčka nedala predstavivosti šancu: FOTO HORE BEZ a v čipkovaných nohavičkách!
Speváčka sa vo svojom odkaze pristavila aj pri práci pôrodných asistentiek a priznala, že k nim cíti veľký rešpekt. „Pôrodné asistentky budem vždy obdivovať. Tento prírastok do našej rodiny ma napĺňa obrovskou radosťou, najmä preto, že Arthur je veľmi šťastný, že sa stal veľkým bratom tohto malého anjela.“ Speváčkin osobný život prešiel v posledných rokoch veľkými zmenami. V roku 2025 sa rozviedla s Casparom Joplingom. Jopling si medzitým našiel novú partnerku, herečku Oliviu Wilde.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%