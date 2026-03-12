Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Irán hlási zásah v Dubaji! Dron mal zasiahnuť budovu s americkými vojakmi

Ilustračný obrázok
(Zdroj: X/Arya Yadeghaar)
TASR

TEHERÁN - Irán tvrdí, že jeho útočný dron zasiahol v Dubaji budovu, v ktorej boli ubytovaní americkí vojaci. Informovala o tom agentúra AFP.

Iránska štátna televízia uviedla, že vo výškovej budove, „slúžiacej ako úkryt pre amerických vojakov, ktorí zaútočili na Irán, vypukol požiar.“ Televízia na svojom kanáli na sieti Telegram odvysielala video zachytávajúce plamene ohňa šľahajúce z okna na horných poschodiach neidentifikovanej budovy. Úrady v emiráte vo vyhlásení oznámili, že požiar sa podarilo „úplne dostať pod kontrolu“ a že nikto nebol zranený. Predtým informovali, že dron narazil do budovy neďaleko štvrte Dubai Creek Harbour.

Dronové útoky na svojom území hlási aj Omán. V tamojšom prístavnom meste Salála sa v stredu podarilo zneškodniť niekoľko dronov, ale iné zasiahli v prístave sklady s palivom, pričom došlo k veľkým požiarom vo dvoch zásobníkoch. Podľa štátnej agentúry Oman News Agency neboli hlásené žiadne obete medzi pracovníkmi prístavu ani obyvateľmi štvrtí v okolí. Ide o druhú významnú sériu útokov na ománske prístavy za posledné týždne.

Omán tradične zastáva neutrálne stanovisko v regionálnych konfliktoch a často slúži ako sprostredkovateľ vyjednávaní – hostil tajné rokovania medzi Washingtonom a Teheránom o jadrových a bezpečnostných otázkach. Súčasná vlna útokov však neobišla ani tento sultanát, konštatovala AFP.

Dronový útok prekazili aj v Saudskej Arábii, kde ohrozil ropné pole Šajbá. Dron bol zachytený a zničený v púšti Rub al-Chálí, uviedol hovorca saudskoarabského ministerstva obrany a informoval, že na východe Saudskej Arábie bolo zachytených ďalších 18 dronov. Spomínané ropné pole sa v posledných dňoch stalo terčom útokov už niekoľkokrát.

