Nočný požiar v Žiline! Plamene zachvátili umyselne zapálené autá, spôsobili škody za tisíce eur

ŽILINA - Žilinskí príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali pri štvrtkovom nočnom požiari áut na Hečkovej ulici v Žiline. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, materiálnu škodu predbežne vyčíslili na 9000 eur.
Požiar auta bol hasičom ohlásený na operačné stredisko o 2.20 h. „Hasiči po príchode na miesto zistili, že požiarom je zasiahnuté aj vedľa stojace vozidlo. Požiar zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom, pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížila Pohanková Zahatlanová. Doplnila, že následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 9000 eur. „Príčinou vzniku požiaru je úmyselné zapálenie neznámou osobou,“ dodala hovorkyňa.