Sulíkov syn sa chce usadiť: Rodina, deti, plánuje aj ZÁSNUBY... Veď je s frajerkou KRÁTKO!

Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Fiki Sulík Zobraziť galériu (12)
Tlačová konferencia Fight Night Challenge. Fiki Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Kontroverzný Filip Sulík opäť púta pozornosť. Okrem príprav na zápas s Václavom Mikuláškom prehovoril aj o svojom súkromí – po nedávnom rozchode má novú priateľku a dokonca uvažuje nad zásnubami. Plánuje sa usadiť!

Okolo Filipa Sulíka je dlhodobo rušno. Kontroverzia akoby bola jeho druhým menom a jeho vyjadrenia už viackrát rozdelili verejnosť či pobúrili množstvo ľudí. Okrem tvorby obsahu na sociálne siete a YouTube sa však venuje aj zápaseniu. Fanúšikovia ho už niekoľkokrát mohli vidieť v ringu a inak to nebude ani tento rok. Tentoraz sa postaví proti Václavovi Mikuláškovi. „Je to výzva,” zhodnotil svoj nastávajúci zápas s legendárnym zápasníkom prezývaným Baba jaga.

Do ringu pritom nejde s presvedčením, že musí zvíťaziť. Dôležitejšie je preňho to, aby dokázal takúto výzvu prijať a obstáť pred sebou samým. „To ako to dopadne je druhoradé pre mňa,” priznal v našom rozhovore. V jeho súkromnom živote sa medzitým objavila aj nová partnerka. Filip Sulík je opäť zadaný a po jeho boku je momentálne krásna mladá brunetka. Informácia o novom vzťahu vyšla najavo približne šesť mesiacov po jeho rozchode s 19-ročnou Kristínou.

Ich vzťah sa po zhruba roku skončil. Podľa jeho vlastných slov medzi nimi „bolo už veľa nezhôd“. Zdá sa však, že Fiki medzitým prehodnotil aj svoje predstavy o ideálnej partnerke. V minulosti totiž otvorene hovoril o tom, že nepreferuje ženy staršie ako 23 rokov a prekážal mu aj vyšší počet sexuálnych partnerov. Dnes sa na to pozerá inak. Priznáva, že už nehľadá len povrchné kritériá, ale skôr vlastnosti, ktoré sú dôležité pre fungujúci a stabilný vzťah.

Zároveň dodal, že by podľa neho mala byť „100 % Slovenka“ a mať blízky vzťah k prírode či jednoduchšiemu spôsobu života. Zdá sa, že ženu, ktorá sa týmto predstavám približuje, teda už aj našiel. Na januárovom plese sprevádzal sympatickú brunetku – modelku Viktóriu Mercedes. Dvojica sa spoznala v bare a ich vzťah sa postupne rozvíja. Sulík dokonca pripustil, že tento rok uvažuje o veľkom životnom kroku.

Nevylučuje svadbu ani založenie rodiny a priznal, že premýšľa nad tým, že svoju novú partnerku požiada o ruku. „Asi hej,” reagoval na našu otázku. Konkrétnu predstavu o zásnubách zatiaľ nemá. S úsmevom priznal, že ešte nevie, kde ani za akých okolností by sa mohli odohrať. „Neviem v akom prostredí to spravím,” zasmial sa. Sulíkov syn zároveň stále hovorí aj o možnom vstupe do politiky. Celý rozhovor si môžete vypočuť nižšie.

Filip Sulík prekvapil: Láska ako hrom? Po krátkej známosti už rozmýšľa nad SVADBOU a deťmi! (Zdroj: TH)

