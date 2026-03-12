ONLINE Boje na Blízkom východe neutíchajú: Irán a Hizballáh hlásia spoločný útok, zamerali sa na ciele v Izraeli

TEHERÁN - Iránske revolučné gardy vo štvrtok krátko po polnoci oznámili, že so svojím libanonským spojencom - hnutím Hizballáh - podnikli spoločnú bojovú operáciu proti cieľom v Izraeli. Informovala o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
08:07 Slovenská republika zrealizovala doteraz najintenzívnejšiu leteckú repatriačnú operáciu. Letecký útvar Ministerstva vnútra SR prepravil do bezpečia viac ako 700 občanov Slovenskej republiky a ďalších štátov, ktorí uviazli v oblasti Blízkeho východu v dôsledku vojenského konfliktu. Repatriáciu ďalších ľudí zabezpečili Ozbrojené sily SR. Spolu tak Slovensko pomohlo viac ako 800 občanom.
08:06 Predstavitelia Nového Zélandu vo štvrtok uviedli, že zvažujú využitie desaťročia starých zákonov obmedzujúcich používanie vozidiel, ak by sa v dôsledku vojny v Iráne znížili zásoby paliva. Informuje o tom správa agentúry AFP.
07:33 K zodpovednosti za viaceré kybernetické útoky na americkú a izraelskú infraštruktúru a podniky sa prihlásila skupina hackerov vystupujúca pod názvom Handala. Ide o tím hackerov, ktorí otvorene podporujú Irán a od začiatku vojny proti Izraelu a Spojeným štátom sú mimoriadne aktívni. S odvolaním sa na expertov o tom informovala agentúra AFP.
06:39 Iránska armáda oznámila, že v ďalšej fáze konfliktu s Izraelom a USA sa zameria aj na „ekonomické centrá a banky“ v krajinách Perzského zálivu. Informovala o tom iránska agentúra Tasním citovaná francúzskym denníkom Le Monde.
06:29 Najmenej jeden člen posádky zahynul, keď dva zahraničné ropné tankery prevážajúce iracké palivo zasiahli v irackých vodách člny naložené výbušninami. Útočiace plavidlá podľa irackých úradov patrili Iránu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na predstaviteľov bezpečnostných zložiek v irackých prístavoch.
06:25 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyzval Izrael, aby zastavil svoju pozemnú ofenzívu v Libanone, a na libanonskú skupinu Hizballáh podporovanú Iránom apeloval, aby „okamžite“ zastavila útoky na židovský štát.
06:24 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v stredu stanovil podmienky pre možné ukončenie vojny s Izraelom a USA. Uviedol, že jediným spôsobom, ako zastaviť boje, by boli medzinárodné záruky zabezpečujúce trvalé ukončenie všetkých útokov, informovala v noci agentúra DPA.
06:22 Irán tvrdí, že jeho útočný dron zasiahol v Dubaji budovu, v ktorej boli ubytovaní americkí vojaci. Informovala o tom agentúra AFP.
06:21 Hlavný vojenský poradca nového najvyššieho vodcu Iránu Modžtabu Chameneího zopakoval vyhrážky Iránu zničením Izraela, ktorý v súčasnom konflikte bojuje proti Iránskej islamskej republike po boku Spojených štátov. Informovala o tom agentúra AFP.
06:20 Slovensko nateraz uzavrelo sériu úspešných repatriácií z Blízkeho východu zahŕňajúcu 17 evakuačných letov. Poslednými dvoma letmi z Dubaja prepravil vládny špeciál v utorok a v stredu do Bratislavy dovedna 177 osôb, z toho 134 slovenských občanov. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
06:19 Najvyšší šiitský duchovný vodca v Iraku ajatolláh Alí Sístání si želá, aby nový najvyšší vodca Iránu Modžtabá Chameneí uspel pri zachovávaní jednoty v krajine. Informuje o tom správa agentúry AFP.
06:18 Stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Íravání v stredu kritizoval rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá požaduje okamžité zastavenie iránskych útokov na štáty Perzského zálivu, a vyhlásil ju za politicky motivovanú. Informovala o tom agentúra AFP.
06:12 Približne 30 krajín vrátane tých, ktoré majú mierové sily OSN v Libanone, vyjadrilo v stredu obavy zo znovuobnovenia bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. Informuje o tom správa agentúry AFP.
06:10 Vo vyhlásení, ktoré priniesli tlačové agentúry Fárs a Tasním, Revolučné gardy uviedli, že „spoločná a integrovaná operácia“ zahŕňala raketový útok Iránu vykonaný v spojení s raketovou a dronovou paľbou Hizballáhu. Operácia sa zamerala na „viac ako 50 cieľov“ na izraelskom území. Terčom boli údajne aj izraelské vojenské základne v Haife, Tel Avive a Beer Ševe. Gardy útočili i na americké základne al-Chardž v Saudskej Arábii a al-Azrak v Jordánsku.
V Saudskej Arábii boli vydané varovania pred útokom, ale nateraz neboli hlásené žiadne škody. Jordánsko oznámilo, že na jeho území nedošlo k žiadnemu útoku. Izraelská armáda v stredu, krátko pred polnocou, informovala, že identifikovala rakety smerujúce z Iránu na územie Izraela, a vyzvala obyvateľov v ohrozených oblastiach, aby sa presunuli do krytov. „Obranné systémy pracujú na zachytení hrozby,“ napísala armáda na svojom účte na platforme Telegram.
Sirény sa následne rozozvučali na viacerých miestach v Izraeli vrátane Jeruzalema, kde bolo približne o 00.35 h miestneho času počuť výbuchy. Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom - MDA) uviedla, že po raketovej paľbe nehlásia žiadne obete. Záchranári však ošetrili niekoľko ľudí, ktorí utrpeli zranenia pri úteku do krytov. Izraelská armáda neskôr oznámila, že obyvatelia môžu kryty opustiť. Zároveň informovala, že izraelské jednotky začali „rozsiahlu vlnu útokov“ na iránsku metropolu Teherán.