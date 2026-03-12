Tajomstvo dobrého rezňa nezačína na panvici: Prečo je za tým celá veda?

Nie je čas pozrieť sa na trojobal rezňa trochu inak? Väčšina z nás rieši najmä mäso, no o výsledku rozhoduje aj to, čo ho obalí. Slovenská múka a strúhanka zo Žitného ostrova mu dodajú správnu chuť aj chrumkavú bodku. Lebo tam, kde sa melie múka a pečie chlieb, začína rozdiel, ktorý ucítite pri prvom súste.
Existujú vône, ktoré dokážu človeka doslova teleportovať. Stačí chvíľa a zrazu sa ocitnete v babkinej kuchyni, kde sa od sporáka ozýva jemné šušťanie rozpáleného oleja, keď sa ho v panvici dotkne rezeň v trojobale. Na stole sú rozložené taniere s múkou, rozšľahaným vajíčkom a zlatistou strúhankou, ktoré síce vyzerajú ako obyčajné potraviny, no rozhodujú o tom, či sa nedeľný obed vydarí. Lebo rezeň nie je len obyčajné jedlo. Je to tradícia. A chvíľa, keď sa rodina stretne pri jednom stole a keď už prvé sústo prezradí, že všetko je tak, ako má byť - obal je jemne chrumkavý, mäso krehké a šťavnaté. Lenže tento slovenský rituál nezačína rezňom na tanieri, ale oveľa skôr. Na poliach Žitného ostrova, kde dozrieva zrno a končí sa v múke, ktorá drží cesto pokope, aj v strúhanke, ktorá sa postará o dôležitú chrumkavú bodku.
(Ne) obyčajné potraviny
Na to, aby chutili tak, ako treba, dohliada Mlyn Kolárovo. Skúsený dodávateľ nadväzuje na dlhoročnú tradíciu mlynárstva v najúrodnejšom regióne Slovenska a už vyše tri dekády prináša do našich kuchýň poctivé suroviny s domácim rodným listom. Suroviny, ktoré aj najjednoduchším a tradičným jedlám dávajú tú správnu chuť. Nenápadnú a slovenskú.
„Obilie je prírodný produkt a každý rok dozrieva inak. Preto starostlivo sledujeme, ako rastie, miešame odrody a upravujeme receptúry našich výrobkov tak, aby sme ich dokázali dodať zákazníkom aj profesionálnym pekárom v tej najvyššej kvalite,“ vysvetľuje Levente Varga, člen predstavenstva v spoločnosti Mlyn Kolárovo.
Rodinnú firmu neďaleko Komárna založil jeho otec Tibor Varga. Ako mladý začínajúci podnikateľ si uvedomil, že na poliach v okolí sa síce pestuje kvalitná pšenica, no odváža sa do iných regiónov, lebo tu nestojí žiadny mlyn. A tak ho v roku 1994 nechal postaviť. „Otec vo Švajčiarsku nakúpil kompletnú technológiu s čistiacim aj mlecím strojom, sitami aj riadiacim systémom. Pravidelne cestoval do zahraničia, aby sa naučil správnu techniku spracovania obilia, a trvalo niekoľko mesiacov, kým mlyn nastavil na dennú kapacitu 70 ton múky," pokračuje syn zakladateľa spoločnosti, kde dnes fungujú 4 moderné mlyny. Každý deň dokážu spracovať až 750 ton múky. Ako inak, vyrába sa z lokálneho obilia, ktorému sa na Žitnom ostrove vďaka slnečným dňom a kvalitnej pôde dobre darí.
V rodinnej firme to však nie je len o výkonoch a moderných technológiách. Rovnako dôležité je, že pšenica či raž z okolitých lánov nemusia cestovať stovky kilometrov, aby sa z nich stala múka. Úroda totiž zostáva doma, tam, kde vyrástla. No nie je toto najlepšia cesta, ako podporovať slovenských poľnohospodárov?
Kolobeh, ktorý začína na poli
„Naši zákazníci chcú poznať pôvod potravín, ktoré si vkladajú do košíka. Keď sa rozhodnú pre slovenský výrobok, zároveň tým podporujú domácu ekonomiku a pracovné miesta v regiónoch. Aj preto na našich pultoch dlhodobo dostávajú priestor domáci dodávatelia, ktorí dokážu kvalitu prepojiť s tradičnou výrobou,“ hovorí Ľubomír Kseňak, nákupca oddelenia základných potravín spoločnosti Kaufland. Predajne reťazca dlhodobo vyčleňujú lokálnej produkcii čestné miesto v regáloch, veď len počas obchodného roka 2024 tu slovenské výrobky tvorili viac než 66 percent z celkovej ponuky.
Nie je múka ako múka
Kým pri spustení výroby pred vyše tridsiatimi rokmi odchádzali z Kolárova najmä balíčky s hladkou, polohrubou, hrubou či múkou T650, dnes je tých druhov oveľa viac - od celozrnnej špaldovej cez ražnú, chlebovú až po múčne zmesi. Navyše, nie je múka ako múka, veď profesionál, ktorý každé ráno miesi cesto v pekárni, potrebuje iný druh než gazdinka, ktorá z nej pripravuje buchty či palacinky pre členov rodiny.
„Každý zákazník má iné očakávania. Pekári sledujú presné parametre múky, v bežnej domácnosti je dôležité, aby sa cesto vydarilo a vďaka Kauflandu sa produkty, ktoré vyrobíme, dostanú k širokému okruhu spotrebiteľov. Naša spolupráca trvá už 25 rokov aj preto, že reťazec ako obchodný partner chce podporovať domácich poľnohospodárov a domácu výrobu,“ prízvukuje Levente Varga.
Viac ako len produkt, má aj chuť tradície
Tunajšie mlyny ročne spracujú okolo 120- tisíc ton obilia, ktoré od žatvy počas roka oddychujú v zásobníkoch pri teplote 10-12 stupňov Celzia. Do predajní Kauflandu však odtiaľto nemá namierené len múka, ale aj strúhanka. Za jeden deň v Kolárove jej vznikne až 33 ton. Vyrábajú ju z vlastného chleba, ktorého cesto musí byť menej slané než pri klasickom bochníku, aby strúhanka nepresolila jedlo. Po upečení sa chlieb vysuší a pomelie na jemnú zmes, ktorá pri smažení vytvorí zlatistú chrumkavú kôrku. Tunajšia strúhanka sa dokonca stala súčasťou K-Z lásky k tradícii, privátnej značky reťazca, ktorá stavia na slovenských surovinách, domácich výrobcoch a tej najvyššej kvalite.
„Keď vyberáme overených partnerov, s ktorými chceme spolupracovať na produkcii sortimentu K-Z lásky k tradícii, nehľadáme len dodávateľa,“ zdôrazňuje nákupca Ľubomír Kseňak zo spoločnosti Kaufland. „Hľadáme príbeh slovenskej značky, stabilitu a ľudí, ktorí si za svojou prácou stoja a do výrobkov vkladajú remeselné umenie. Mlyn Kolárovo takéto produkty prináša a keď sa k tomu pridá dlhoročná spolupráca a férový prístup, vzniká kombinácia, ktorá má zmysel pre nás aj pre zákazníka.“
A tak sa kruh postupne uzatvára. Zo zrna, ktoré dozrieva na slnečných poliach, sa cez každodennú prácu mlynárov z Kolárova a pulty Kauflandu posúva k neodolateľnej vôni, ktorá sa šíri možno aj vo vašej kuchyni. Lebo kvalitné potraviny, z ktorých si varíme obľúbené dobroty, nevznikajú náhodou, ale s láskou a z lásky k Slovensku. U nás doma. Presne tam, kde sa aj obyčajný nedeľný obed mení na vzácnu rodinnú chvíľu a píše svoj vlastný príbeh.
