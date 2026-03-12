Štvrtok12. marec 2026, meniny má Gregor, zajtra Vlastimil

Tajomstvo dobrého rezňa nezačína na panvici: Prečo je za tým celá veda?

Príprava chutného rezňa si žiada kvalitnú múku aj strúhanku, tie slovenské nájdete v Kauflande. PR článok Zobraziť galériu (4)
Príprava chutného rezňa si žiada kvalitnú múku aj strúhanku, tie slovenské nájdete v Kauflande. (Zdroj: Kaufland)
Nie je čas pozrieť sa na trojobal rezňa trochu inak? Väčšina z nás rieši najmä mäso, no o výsledku rozhoduje aj to, čo ho obalí. Slovenská múka a strúhanka zo Žitného ostrova mu dodajú správnu chuť aj chrumkavú bodku. Lebo tam, kde sa melie múka a pečie chlieb, začína rozdiel, ktorý ucítite pri prvom súste.

Existujú vône, ktoré dokážu človeka doslova teleportovať. Stačí chvíľa a zrazu sa ocitnete v babkinej kuchyni, kde sa od sporáka ozýva jemné šušťanie rozpáleného oleja, keď sa ho v panvici dotkne rezeň v trojobale. Na stole sú rozložené taniere s múkou, rozšľahaným vajíčkom a zlatistou strúhankou, ktoré síce vyzerajú ako obyčajné potraviny, no rozhodujú o tom, či sa nedeľný obed vydarí. Lebo rezeň nie je len obyčajné jedlo. Je to tradícia. A chvíľa, keď sa rodina stretne pri jednom stole a keď už prvé sústo prezradí, že všetko je tak, ako má byť - obal je jemne chrumkavý, mäso krehké a šťavnaté. Lenže tento slovenský rituál nezačína rezňom na tanieri, ale oveľa skôr. Na poliach Žitného ostrova, kde dozrieva zrno a končí sa v múke, ktorá drží cesto pokope, aj v strúhanke, ktorá sa postará o dôležitú chrumkavú bodku.

V Kolárove sa melie obilie vypestované na Žitnom ostrove.
V Kolárove sa melie obilie vypestované na Žitnom ostrove.  (Zdroj: Kaufland)

(Ne) obyčajné potraviny

Na to, aby chutili tak, ako treba, dohliada Mlyn Kolárovo. Skúsený dodávateľ nadväzuje na dlhoročnú tradíciu mlynárstva v najúrodnejšom regióne Slovenska a už vyše tri dekády prináša do našich kuchýň poctivé suroviny s domácim rodným listom. Suroviny, ktoré aj najjednoduchším a tradičným jedlám dávajú tú správnu chuť. Nenápadnú a slovenskú.

„Obilie je prírodný produkt a každý rok dozrieva inak. Preto starostlivo sledujeme, ako rastie, miešame odrody a upravujeme receptúry našich výrobkov tak, aby sme ich dokázali dodať zákazníkom aj profesionálnym pekárom v tej najvyššej kvalite,“ vysvetľuje Levente Varga, člen predstavenstva v spoločnosti Mlyn Kolárovo.

Rodinnú firmu neďaleko Komárna založil jeho otec Tibor Varga. Ako mladý začínajúci podnikateľ si uvedomil, že na poliach v okolí sa síce pestuje kvalitná pšenica, no odváža sa do iných regiónov, lebo tu nestojí žiadny mlyn. A tak ho v roku 1994 nechal postaviť. „Otec vo Švajčiarsku nakúpil kompletnú technológiu s čistiacim aj mlecím strojom, sitami aj riadiacim systémom. Pravidelne cestoval  do zahraničia, aby sa naučil správnu techniku spracovania obilia, a trvalo niekoľko mesiacov, kým mlyn nastavil na dennú kapacitu 70 ton múky," pokračuje syn zakladateľa spoločnosti, kde dnes fungujú 4 moderné mlyny. Každý deň dokážu spracovať až 750 ton múky. Ako inak, vyrába sa z lokálneho obilia, ktorému sa na Žitnom ostrove vďaka slnečným dňom a kvalitnej pôde dobre darí.

V rodinnej firme to však nie je len o výkonoch a moderných technológiách. Rovnako dôležité je, že pšenica či raž z okolitých lánov nemusia cestovať stovky kilometrov, aby sa z nich stala múka. Úroda totiž zostáva doma, tam, kde vyrástla. No nie je toto najlepšia cesta, ako podporovať slovenských poľnohospodárov?

Kolárovská strúhanka sa vyrába z chleba, ktorý tu špeciálne pečú na jej prípravu.
Kolárovská strúhanka sa vyrába z chleba, ktorý tu špeciálne pečú na jej prípravu.  (Zdroj: Kaufland)

Kolobeh, ktorý začína na poli

„Naši zákazníci chcú poznať pôvod potravín, ktoré si vkladajú do košíka. Keď sa rozhodnú pre slovenský výrobok, zároveň tým podporujú domácu ekonomiku a pracovné miesta v regiónoch. Aj preto na našich pultoch dlhodobo dostávajú priestor domáci dodávatelia, ktorí dokážu kvalitu prepojiť s tradičnou výrobou,“ hovorí Ľubomír Kseňak, nákupca oddelenia základných potravín spoločnosti Kaufland. Predajne reťazca dlhodobo vyčleňujú lokálnej produkcii čestné miesto v regáloch, veď len počas obchodného roka 2024 tu slovenské výrobky tvorili viac než 66 percent z celkovej ponuky.

Nie je múka ako múka

Kým pri spustení výroby pred vyše tridsiatimi rokmi odchádzali z Kolárova najmä balíčky s hladkou, polohrubou, hrubou či múkou T650, dnes je tých druhov oveľa viac - od celozrnnej špaldovej cez ražnú, chlebovú až po múčne zmesi. Navyše, nie je múka ako múka, veď profesionál, ktorý každé ráno miesi cesto v pekárni, potrebuje iný druh než gazdinka, ktorá z nej pripravuje buchty či palacinky pre členov rodiny.

„Každý zákazník má iné očakávania. Pekári sledujú presné parametre múky, v bežnej domácnosti je dôležité, aby sa cesto vydarilo a vďaka Kauflandu sa produkty, ktoré vyrobíme, dostanú k širokému okruhu spotrebiteľov. Naša spolupráca trvá už 25 rokov aj preto, že reťazec ako obchodný partner chce podporovať domácich poľnohospodárov a domácu výrobu,“ prízvukuje Levente Varga.

Viac ako len produkt, má aj chuť tradície

Tunajšie mlyny ročne spracujú okolo 120- tisíc ton obilia, ktoré od žatvy počas roka oddychujú v zásobníkoch pri teplote 10-12 stupňov Celzia. Do predajní Kauflandu však odtiaľto nemá namierené len múka, ale aj strúhanka. Za jeden deň v Kolárove jej vznikne až 33 ton. Vyrábajú ju z vlastného chleba, ktorého cesto musí byť menej slané než pri klasickom bochníku, aby strúhanka nepresolila jedlo. Po upečení sa chlieb vysuší a pomelie na jemnú zmes, ktorá pri smažení vytvorí zlatistú chrumkavú kôrku. Tunajšia strúhanka sa dokonca stala súčasťou K-Z lásky k tradícii, privátnej značky reťazca, ktorá stavia na slovenských surovinách, domácich výrobcoch a tej najvyššej kvalite.

Strúhanku K-Z lásky k Slovensku zákazníci reťazca dobre poznajú.
Strúhanku K-Z lásky k Slovensku zákazníci reťazca dobre poznajú.  (Zdroj: Kaufland)

„Keď vyberáme overených partnerov, s ktorými chceme spolupracovať na produkcii sortimentu K-Z lásky k tradícii, nehľadáme len dodávateľa,“ zdôrazňuje nákupca Ľubomír Kseňak zo spoločnosti Kaufland. „Hľadáme príbeh slovenskej značky, stabilitu a ľudí, ktorí si za svojou prácou stoja a do výrobkov vkladajú remeselné umenie. Mlyn Kolárovo takéto produkty prináša a keď sa k tomu pridá dlhoročná spolupráca a férový prístup, vzniká kombinácia, ktorá má zmysel pre nás aj pre zákazníka.“ 

A tak sa kruh postupne uzatvára. Zo zrna, ktoré dozrieva na slnečných poliach, sa cez každodennú prácu mlynárov z Kolárova a pulty  Kauflandu posúva k neodolateľnej vôni, ktorá sa šíri možno aj vo vašej kuchyni. Lebo kvalitné potraviny, z ktorých si varíme obľúbené dobroty, nevznikajú náhodou, ale s láskou a z lásky k Slovensku. U nás doma. Presne tam, kde sa aj obyčajný nedeľný obed mení na vzácnu rodinnú chvíľu a píše svoj vlastný príbeh.

