Náhle zmeny v Let's Dance: Lauru nahradí známa tanečníčka! Riaditeľ Markízy Gažík prezradil ešte viac!

BRATISLAVA – Zmena, ktorú nikto nečakal! Laura Arcolin bude v druhom kole Let's Dance chýbať, nahradí ju známa tanečníčka.
Tanečná šou Let's Dance sa ešte ani poiadne nerozbehla a už divákov čakajú zmeny. Ajj keď je tento rok stabilná porota, v druhom kole bude Laura Arcolinová chýbať. Dôvodom, prečo sa nezúčastní nedeľného priameho prenosu, sú jej pracovné povinnosti v zahraničí. Cez víkend sa zúčastní medzinárodnej tanečnej súťaže.
Markíza musela preto hľadať náhradu, ktorou je známa tvár. Ako uvádza portál markiza.sk, v porote Lauru zastúpi jedna z najvýraznejších osobností tanečnej scény na Slovensku – skvelá tanečnica a účastníčka viacerých sérií Let’s Dance Ivana Gáborík. Pre Ivanu bude účasť v porote jej premiérou. „Prvýkrát zasadnem do poroty Let’s Dance a nesmierne sa teším na túto novú výzvu aj zodpovednosť, ktorú rola porotkyne prináša. Teším sa na emócie a energiu na parkete od tanečných párov. Budem sa snažiť hodnotiť s rešpektom, citlivo a spravodlivo, pretože viem, koľko práce stojí za každým vystúpením. Zároveň chcem súťažiacim ponúknuť konštruktívne rady a konkrétne tipy, ktoré im pomôžu posunúť sa ďalej a zlepšiť svoj tanec v ďalších kolách.“ Na Lauru sa diváci môžu opäť tešiť v tretej epizóde.
Let's Dance je fenomén aj podľa generálneho riaditeľa TV Markíza Petra Gažíka. „Pamätám si prvých účastníkov, fenomén Let's Dance zasiahol aj mňa...“ priznal Gažík, ktorý sledoval tanečnú šou aj keď ešte nešéfoval Markíze. Sám však priznáva, že tancovanie nie je jeho úplne silnou stránkou... V každom prípade Let’s Dance grandióznym spôsobom prispeje k oslavám 30. výročia televízie Maríza, čo sa premietne do šou v podobe viacerých prekvapení...