EROTICKÉ ZÁBERY Mercedes z Ruže! Neter političky Laššákovej pritvrdzuje: TÝMTO si zarába na OnlyFans

BRATISLAVA – Ide do boja s ostrými nábojmi! Redakcia Topky.sk má totiž k dispozícii erotické fotografie celkom nahej Mercedes Gálisovej, ktorá bojuje o srdce ženícha Adriána v šou Ruža pre nevestu. Zábery pochádzajú z platformy pre dospelých, kde si majiteľka kaderníckeho salónu podľa všetkého privyrába.
Mercedes, prezývaná aj Mersi, sa v šou prezentuje ako energická, temperamentná a spoločenská žena, ktorá si užíva život naplno. Pochádza z Bratislavy a podniká v oblasti krásy – je totiž majiteľkou kaderníckeho salónu a zároveň sa venuje online predaju vlasovej kozmetiky. No zdá sa, že sa venuje online predaju aj niečoho iného – vlastného tela. Zábery z platformy pre dospelých OnlyFans, kde si podľa všetkého privyrába, to totiž jasne potvrdzujú.
Na fotografiách pózuje Mercedes naozaj profesionálne, akoby sa tomu venovala už dlhšie. Každý pohyb, výraz a póza vyznieva sebavedome a precízne – nie je pochýb, že vie, čo robí, a nebojí sa pritvrdiť.
Pri pohľade na tieto zábery sa jej teta, europoslankyňa Judita Laššáková, rozhodne nepoteší. Už pred spustením šou sa jasne vyjadrila, že sa jej účasť netere v reality šou Ruža pre nevestu nepozdáva. „Možno ste už niektorí zachytili a možno niektorí nie. Ale už sa vraj objavujú články o tom, že jedna z finalistiek Ruže pre nevestu v tejto sezóne – ani som netušila, že také existuje, je moja rodina. Áno, je to moja rodina, je to moja neter. Neodporúčala som jej, aby išla do Ruže pre nevestu,“ priznala politička.
Otázne zostáva, ako tieto odvážne zábery ovplyvnia jej šance v šou. Získajú jej body u ženícha a fanúšikov, alebo jej naopak zlomia väz? Jedno je isté – Mercedes rozhodne vie, ako vyvolať rozruch a pritiahnuť pozornosť.
