Telefonát Trumpa s Putinom: Podrobnosti boli odhalené! TOTO povedal o rozhovore Kremeľ

WASHINGTON/MOSKVA - Americký prezident Donald Trump telefonoval Vladimirovi Putinovi. Rozhovor trval približne hodinu a lídri sa venovali konfliktu na Blízkom východe aj vojne na Ukrajine.
Hovorili o vojne na Blízkom východe
Americký prezident Donald Trump absolvoval približne hodinový telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Rozhovor sa podľa ruských zdrojov niesol v konštruktívnej a vecnej atmosfére. Informáciu priniesla agentúra Reuters s odvolaním sa na Putinovho poradcu Jurija Ušakova.
Telefonát sa uskutočnil v pondelok večer a hlavnou témou bola eskalácia konfliktu na Blízkom východe, ktorý vypukol začiatkom marca.
Putin predstavil návrhy na ukončenie vojny v Iráne
Podľa informácií z Kremľa ruský prezident počas rozhovoru predstavil americkému lídrovi niekoľko návrhov, ktoré by podľa neho mohli viesť k rýchlemu ukončeniu vojny v Iráne.
Ruské médiá však neuviedli konkrétne detaily týchto návrhov ani to, aké kroky by mali obsahovať.
Na stole bola aj vojna na Ukrajine
Lídri Spojených štátov a Ruska sa počas telefonátu vrátili aj k téme vojny na Ukrajine. Diskusia sa dotkla aj mierových rokovaní, ktoré boli podľa ruských zdrojov pozastavené pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe.
Trump opäť vyjadril presvedčenie, že konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou by sa mohol v dohľadnom čase skončiť podpisom mierovej dohody.
Putin naopak tvrdil, že ruské jednotky dosahujú na fronte čoraz väčšie úspechy. Podľa neho by to mohlo Kyjev prinútiť vrátiť sa k rokovaciemu stolu.
Riešili aj situáciu na trhu s ropou
Jurij Ušakov zároveň uviedol, že prezidenti diskutovali aj o aktuálnom dianí vo Venezuele a o širšej situácii na svetových trhoch s ropou.
Podľa neho išlo o súčasť širšej debaty o globálnej politickej a ekonomickej situácii.
Trump o konci vojny v Iráne: rozhodneme spolu s Izraelom
Ešte pred telefonátom Trump v rozhovore pre Times of Israel naznačil, že rozhodnutie o ukončení vojny v Iráne bude výsledkom koordinácie medzi Washingtonom a Izraelom.
„Myslím, že je to spoločné rozhodnutie… do istej miery. Rozprávame sa o tom. Rozhodnem sa v správnom čase a všetky faktory budú zohľadnené,“ uviedol americký prezident.
Trump zároveň naznačil, že spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom už podnikli kroky proti krajine, ktorá podľa nich pripravovala útok na Izrael.
Moskva vyzvala na ukončenie bojov
Podľa Ušakova bol telefonát iniciovaný zo strany Washingtonu. Americký prezident sa údajne chcel s Moskvou poradiť o viacerých otázkach súvisiacich s aktuálnou medzinárodnou situáciou.
Putin počas rozhovoru zároveň vyzval Spojené štáty, aby čo najskôr ukončili vojenské operácie proti Iránu, ktorý patrí medzi najbližších partnerov Ruska.
Posledné stretnutie na Aljaške
Naposledy sa Donald Trump a Vladimir Putin stretli osobne v auguste 2025 na Aljaške. Ich posledný telefonický rozhovor pred týmto kontaktom sa uskutočnil v decembri minulého roka.