Skrachovaná cestovka Happy Travel: Štátu dlhuje skoro štvrť milióna eur! Nesplatila pomoc počas covidu

BRATISLAVA - Nedlhujú iba klientom, ale aj štátu. Skrachovaná cestovná kancelária Happy Travel nevrátila ministertvu financií poslednú splátku z finančnej injekcie, ktorá jej mala pomôcť počas pandémie.
Informuje o tom portál Aktuality. Ešte v septembra 2021 uzavrelo ministerstvo financií na čele s Igorom Matovičom so spoločnosťou HappyTravel zmluvu o návratnej finančnej výpomoci v rámci schémy na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií. Štát vtedy firme poskytol injekciu v celkovej výške 1,44 milióna eur so zvýhodneným 0,49-percentným úrokom.
Požičané peniaze mala použiť výhradne na vrátenie peňazí klientom, ktorí si zájazdy kúpili ešte pred pandémiou, no pre celkovú situáciu okolo covidu-19 na ňu nakoniec neodcestovali. Prípadne mali slúžiť na zaplatenie ubytovania a služieb v nových destináciách, ak s tým klient súhlasil a dovolenku si "vymenil" za inú.
Sumu mala firma ministertvu splácať postupne v šiestich polročných splátkach, pričom prvú mala zaplatiť v marci 2023 a poslednú v septembri 2025. V júli 2025 vyhlásila úpadok, poslednú septembrovú splátku tak už neuhradila. Štátu tak ostala dlhovať takmer 243-tisíc eur. „Cestovná kancelária HappyTravel.sk, s.r.o. riadne splatila prvých päť anuitných splátok, poslednú šiestu splátku však z dôvodu vyhláseného úpadku neuhradila,“ potvrdilo pre Aktuality.sk ministerstvo financií, ktoré aktuálne podniká kroky, aby sa k peniazom dostalo. Pripravuje zmluvu so Slovenskou konsolidačnou, ktorá bude tento dlh centrálne vymáhať.
Čo sa týka klientov, poisťovňa Generali začala v januári 2026 oznámila, že začala s vyplácaním poistného plnenia poškodeným klientom CK HappyTravel, ktorým vznikla finančná strata v dôsledku jej krachu. Celkovo evidovali 1 776 poistných udalostí v hodnote 5 670 598 eur, klientom mali postupne vyplatiť sumu takmer 3,5 milióna eur.