Záhadná smrť Navaľného v Rusku: Už zverejnili výňatky z oficiálnej správy z pitvy jeho tela

MOSKVA - Podporovatelia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, ktorý zomrel pred dvoma rokmi vo väzenskom tábore v Rusku, zverejnili výňatky z oficiálnej správy z pitvy jeho tela. Na svojom konte na sieti X na to upozornila členka Navaľného tímu Marija Pevčich, informuje správa agentúry DPA.
Analýza zistení bola vykonaná v Ruskom centre pre súdno-lekárske vyšetrenia (FCFME) ministerstva zdravotníctva v lete 2024. Záverečná správa má 289 strán. Obsahuje zoznam členov expertnej komisie a otázky, ktoré mali zodpovedať. V dokumente sa uvádzajú aj testy vykonané na tele a ich výsledky.
Súbor dokumentov je nezvyčajne obsiahly a atypický
Marija Pevčich upozornila na to, že podľa expertov oboznámených s podobnými procedúrami je súbor dokumentov nezvyčajne obsiahly a atypický pre to, čo Kremeľ doteraz označuje za „prirodzenú smrť“. Hľadali totiž aj toxické látky, ako sú toxíny z jedovatých rastlín a húb, vysvetlila Pevčich. V závere štúdie sa uvádza, že Navaľnyj zomrel vo veku 47 rokov 16. februára 2024 v dôsledku kombinovaného ochorenia: trpel hypertenziou s poškodením ciev a orgánov, difúznou sklerózou myokardu komplikovanou mozgovým edémom, fibriláciou komôr a pľúcnym edémom. V tele politika sa našiel aj atropín - antidotum na určité otravy.
„Forenzná expertíza vykazuje známky zjavnej úpravy štúdie, aby sa dosiahol požadovaný výsledok – že Navaľnyj údajne zomrel prirodzenou smrťou,“ napísala Pevčich. Navaľného rodina a tím jeho spolupracovníkov naďalej tvrdia, že vo väzení bol zavraždený, pričom zodpovednosť za jeho smrť pripisujú prezidentovi Vladimirovi Putinovi.
Navaľnyj bol zabitý vysoko toxickým jedom
V laboratóriách niekoľkých členských štátov NATO sa pritom zistilo, že Navaľnyj bol zabitý vysoko toxickým jedom extrahovaným z kože juhoamerickej žaby - epibatidínom. V oficiálnej ruskej forenznej analýze o tom nie je žiadna zmienka. Rusko odmietlo obvinenia rodiny a západných politikov a oznámilo svoje námietky Organizácii pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Moskva odmieta aj obvinenia z otravy Navaľného nervovoparalytickou látkou novičok v roku 2020, z ktorej sa zotavil v Nemecku.
Marija Pevčich dodala, že Navaľným založená nadácia Fond boja proti korupcii (FBK) mala k zverejneným dokumentom prístup už rok a pol. Zverejniť ich teraz sa rozhodla pre to, že viaceré médiá avizovali, že tento týždeň prinesú prekvapujúce materiály o Navaľného smrti. Jeden z najznámejších anonymných hackerských zdrojov na sieti RuNet, Black Mirror, následne publikoval celý text správy o pitevnej expertíze i fotografie tela Navaľného na pitevnom stole, čo FBK ostro kritizoval. Tieto snímky boli neskôr z internetu stiahnuté.