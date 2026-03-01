Obavy o Bellu Hadid: FOTO Vychudnutá na kosť!

MILÁNO - Kde sa Bella Hadid objaví, tam púta pozornosť. V nedeľné predpoludnie ohromila v elegantnom bielom saku a zladenej sukni, keď sa zúčastnila brunchu pre Orebellu v Miláne. Jej ultraštíhla postava vyzerala v lesklom outfite nádherne, no pri pohľade na jej úzky pás vám napadnú aj pochybnosti, či je to stále zdravé...
Modelka, ktorá sa preslávila nielen na prehliadkových mólach, ale aj ako zakladateľka vlastnej značky parfumov Orebella, sa ukázala na brunchi pre svoj parfum v Miláne v nezabudnuteľnom kostýme. Jej outfit bol bezpochyby hlavnou témou celej promo akcie.
Bella Hadid zvolila čistý, ženský a veľmi uhladený look, ktorý je zrozumiteľný aj mimo sveta haute couture. Mala na sebe priliehavé sako, ktoré bolo v páse výrazne zúžené, čo vytvorilo efekt extrémne štíhlej siluety. K nemu doplnila úzku sukňu s výrazným rázporkom, ktorá kopírovala postavu a predĺžila jej nohy.
Farby outfitu boli jemné, skôr neutrálne béžové, krémové, lesklé tóny. Nič nepôsobilo rušivo, šlo skôr o sofistikovanú eleganciu. Doplnkami boli len elegantné špicaté lodičky a perlove visiace náušnice. Vlasy mala uhladené a rozpustené, make-up prirodzený, s dôrazom na kontúry tváre. Celkový dojem? Minimalizmus, ktorý zvýrazňuje postavu. Žiadne výstredné vzory ani extravagantné doplnky a všetko bolo podriadené dokonalej siluete.
Jej outfit vyvolal búrlivé reakcie fanúšikov, ktorí si ho okamžite zamilovali a chválili ako výber strihu, tak i voľbu farieb a celkový dojem. Samozrejme, tak ako vždy, aj teraz sa našli i takí, ktorí vyjadrili svoje obavy o modelkine zdravie, nakoľko jej postava je skutočne extrémne štíhla. Zatiaľ však ide len o reči na sociálnych sieťach. Samotná modelka žiadne stanovisko k svojmu zdraviu v poslednej dobe nevydala. V minulosti sa však vyjadrila k viacerým problémom a na čas dokonca prerušila kariéru v dôsledku diagnózy lymskej boreliozy.
