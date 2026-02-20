Vodič narazil do stĺpa! Po nehode v Modre nad Cirochou nafúkal 2,6 promile

MODRA NAD CIROCHOU - Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Humennom vedie v súvislosti s nehodou, ku ktorej došlo vo štvrtok (19. 2.) v obci Modra nad Cirochou, trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič narazil s osobným vozidlom do telekomunikačného stĺpa a pokračoval v jazde. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Potom narazil do zaparkovaného osobného auta a opäť v jazde pokračoval. Nakoniec ‚zaparkoval‘ v priekope odvodňovacieho kanála. Vodič z miesta odišiel, asi po troch hodinách sa na miesto nehody vrátil. Policajná hliadka muža podrobila kontrole, výsledok dosiahol až 2,6 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že 54-ročnému mužovi obmedzili osobnú slobodu a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.