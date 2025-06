Slávny herec po 2 mesiacoch prehovoril o SMRTEĽNEJ chorobe: Tisli sa mu SLZY do očí!

(Zdroj: pixabay.com)

Americký herec Eric Dane, známy predovšetkým zo seriálu Klinika Grace, prehovoril v emotívnom rozhovore pre reláciu Good Morning America o svojej smrteľnej diagnóze. Lekári mu pred dvomi mesiacmi diagnostikovali amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS). V ukážke z rozhovoru, ktorý bude odvysielaný v pondelok, herec len ťažko zadržiaval slzy. Dane otvorene priznal, že po stanovení diagnózy v apríli prežíva náročné obdobie.

„Každé ráno sa zobudím a okamžite si uvedomím, že sa to naozaj deje,“ povedal. Novinárka Diane Sawyer na to reagovala slovami: „Nie je to sen,“ čo herec potichu zopakoval. Napriek vážnosti situácie si Dane zachováva nádej. „Nemyslím si, že toto je koniec môjho príbehu. Necítim, že je to koniec mňa,“ uviedol v ďalšej časti rozhovoru. Počas konverzácie sa ho Sawyer citlivo opýtala, komu zavolal ako prvému po obdržaní diagnózy. Dane sa pri tejto otázke viditeľne dojal a na chvíľu sklopil hlavu bez odpovede.

Herec tiež prezradil, že diagnózu mu stanovili len niekoľko týždňov po tom, čo s manželkou Rebeccou Gayheart zrušili rozvod. „Som vďačný, že mám pri sebe milujúcu rodinu, ktorá so mnou prechádza touto ďalšou kapitolou,“ uviedol vtedy Dane pre magazín People a zároveň požiadal verejnosť o rešpektovanie súkromia v tomto náročnom období. Napriek zdravotným problémom sa Dane plánuje vrátiť na televízne obrazovky – potvrdil, že si opäť zahrá postavu Cala Jacobsa v tretej sérii seriálu Eufória.