Páchateľ neuhrádzal splátky! Polícia v Bardejove vyšetruje trestný čin sprenevery

BARDEJOV - Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove rieši v súvislosti odovzdaním vozidla prípad trestného činu sprenevery. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, páchateľ konajúci v mene jednej z prešovských spoločností nákladné motorové vozidlo, ktoré bolo financované zo zmluvy o operatívnom leasingu, odovzdal do užívania tretej osobe bez súhlasu prenajímateľa. „Za vozidlo mali byť uhrádzané mesačné splátky, ktoré páchateľ neuhrádzal. Na základe toho prenajímateľ vypovedal zmluvu a požadoval vrátenia auta. Čo sa ale zo strany páchateľa nestalo. Poškodená spoločnosť vzniknutú škodu vyčíslila na približne 20.000 eur,“ povedala Ligdayová.