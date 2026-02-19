Pellegrini na návšteve Indie: S prezidentkou riešil praktickú spoluprácu aj inovácie

Na snímke prezident SR Peter Pellegrini (vľavo) počas bilaterálneho stretnutia s indickou prezidentkou Draupadí Murmúovou v indickom hlavnom meste Naí Dillí (Zdroj: FOTO TASR - Kancelária prezidenta SR)
NAÍ DILLÍ- Prezident SR Peter Pellegrini sa vo štvrtok v Naí Dillí stretol s indickou prezidentkou Draupadí Murmúovou. Slovensko je podľa Pellegriniho pripravené rozšíriť praktické partnerstvo s Indiou vrátane štipendií, výmeny študentov a vzdelávania v oblasti nových technológií. Oznámil to na sociálnej sieti.
archívne video
„Zhodli sme sa, že chceme ďalej rozvíjať spoluprácu v oblasti obchodu, umelej inteligencie i vzdelávania,“ priblížil prezident. Indická hlava štátu navštívila Slovensko v apríli minulého roka.