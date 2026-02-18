Obrovský škandál pokračuje: Z trhu sťahujú ďalšiu detskú výživu! Našli v nej nebezpečný TOXÍN

BRATISLAVA - Škandál okolo detskej výživy pokračuje. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k varovnému oznámeniu Írska – v baleniach našli cereulid.
Cereulid našli v počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na osobitné lekárske účely z Írska.
Podľa doplnenia Nemecka k oznámeniu RASFF nižšie uvedené výrobky počiatočnej dojčenskej výživy, od výrobcu Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Írsko, dodal nemecký predajca Müller Handels GmbH & Co. KG aj do SR:
- Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.07.14,
- Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.10.08,
- Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.11.28,
- Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.09.17,
- Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.11.12.
Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie.
Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dopadov.
Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie uvedených výrobkov z trhu SR.
Zákazníci majú možnosť vrátiť tieto potraviny u predajcu, kde ich zakúpili.
Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.