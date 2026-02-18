Streda18. február 2026, meniny má Jaromír, Jaromíra, zajtra Vlasta

Obrovský škandál pokračuje: Z trhu sťahujú ďalšiu detskú výživu! Našli v nej nebezpečný TOXÍN

Ilustračný obrázok
(Zdroj: thinkstockphotos.com)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA - Škandál okolo detskej výživy pokračuje. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF doplnenie Nemecka k varovnému oznámeniu Írska – v baleniach našli cereulid.

Cereulid našli v počiatočnej dojčenskej výžive, následnej dojčenskej výžive a v potravinách na osobitné lekárske účely z Írska.

Podľa doplnenia Nemecka k oznámeniu RASFF nižšie uvedené výrobky počiatočnej dojčenskej výživy, od výrobcu Nutricia Infant Nutrition Ireland Ltd. (Danone), Írsko, dodal nemecký predajca Müller Handels GmbH & Co. KG aj do SR:

  • Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.07.14,
  • Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.10.08,
  • Aptamil Pronutra Pre, 6 x 400 g, DMT (šarža): 2026.11.28,
  • Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.09.17,
  • Aptamil Pronutra Pre, 4 x 700 g, DMT (šarža): 2026.11.12.

Kontaminácia potraviny cereulidom (toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus) môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nauzeu, vracanie, malátnosť, ale nie je možné vylúčiť aj závažnejšie dopady na zdravie.

Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) sa môžu príznaky objaviť 30 minút až šesť hodín po konzumácii kontaminovanej potraviny. Podľa ECDC u mladších dojčiat môže cereulid zmeniť rovnováhu solí v organizme a viesť ku komplikáciám, ako je napríklad dehydratácia. Možné negatívne účinky na zdravie závisia od veku dojčaťa, pričom novorodenci a dojčatá mladšie ako šesť mesiacov sú vystavení vyššiemu riziku závažnejších dopadov.

Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva overujú stiahnutie uvedených výrobkov z trhu SR.

 

Zákazníci majú možnosť vrátiť tieto potraviny u predajcu, kde ich zakúpili.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže výrobku Aptamil Pronutra Pre na prípravu stravy pre dojčatá.

Viac o téme: Stiahnutie z trhuDetský výživa
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rozpráva M. Zelina z Úradu komisára pre deti: Rodina zlyháva na širokej úrovni, musíme chodiť za rodičmi
Rozpráva M. Zelina z Úradu komisára pre deti: Rodina zlyháva na širokej úrovni, musíme chodiť za rodičmi
Správy
Mikloško: Zhoršuje sa najmä školská dochádzka, stúpa agresivita
Mikloško: Zhoršuje sa najmä školská dochádzka, stúpa agresivita
Správy
Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka z Úradu vlády
Tlačová konferencia Roberta Kaliňáka z Úradu vlády
Správy

Domáce správy

Car Crash with police
Rabča hlási vážnu nehodu: Po zrážke troch áut evidujú zraneného
Domáce
Obrovský škandál pokračuje: Z
Obrovský škandál pokračuje: Z trhu sťahujú ďalšiu detskú výživu! Našli v nej nebezpečný TOXÍN
Domáce
Obvinená žena kradla ďalej.
Nezastavila sa ani po obvinení: Žena v okrese Prievidza opakovane kradla
Domáce
Rekordný záujem o regionálne autobusy v BBSK: V roku 2025 prepravili historicky najviac cestujúcich
Rekordný záujem o regionálne autobusy v BBSK: V roku 2025 prepravili historicky najviac cestujúcich
Banská Bystrica

Zahraničné

Michael Black zastavil ďalšiu
Spoveď hrdinu: Odzbrojil transrodového VRAHA na hokejovom zápase! Tragédiu spôsobili kopačky od manželky
Zahraničné
Péter Szijjártó
Energetická odveta Budapešti: Ukrajina prišla o maďarskú naftu
Zahraničné
FOTO Požiar v psychiatrickej liečebni
Tragický incident v Prahe: Po požiari v psychiatrickej nemocnici zomrel pacient
Zahraničné
Loď duchov: Na dne
Loď duchov: Na dne jazera našli vrak luxusného parníka z 19. storočia
dromedar.sk

Prominenti

NOVÉ FOTO Fašianga s
NOVÉ FOTO Fašianga s dcérou z Oteckov: Už to nie je malé dievčatko... Umelé mihalnice aj piercing!
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Hollywood sa ponoril do smútku: Zomrel hviezdny herec z filmu ROBOCOP, mal 74 rokov!
Zahraniční prominenti
Očarujúca Tereza Maxová žije
Svetoznáma Češka Tereza Maxová si VZALA Turka: Vzťahy v netradičnej rodine! Aha, čo hovoril svokor
Domáci prominenti
Tommy Lee Jones
Tragická príčina smrti dcéry Tommyho Lee Jonesa POTVRDENÁ: Toto rodič ťažko rozdýcha!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zverejnený nový výskum: Tento
Zverejnený nový výskum: Tento typ potravy má veľký vplyv na vznik demencie, vyhnite sa mu!
vysetrenie.sk
Dali by ste si
Objednali si pizzu, prišlo jej niečo, čo pripomína UHLÍK! TOTO musíte vidieť: Príspevok spustil lavínu reakcii
Zaujímavosti
Žiačky upozornili políciu na
Nález pri škole vyvolal PANIKU: Polícia v pohotovosti, no rozuzlenie vás POBAVÍ! Vnútri sa skrývalo TOTO
Zaujímavosti
Nový obľúbenec všetkých návštevníkov!
TOTO video vám zlepší deň: Pozrite sa, čo vyvádza najslávnejší hroch sveta vo svojej malej vaničke!
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Ropná kríza: Slovnaft zastavuje dodávky na Ukrajinu, Fico hovorí o politickom vydieraní! (aktualizované)
Ropná kríza: Slovnaft zastavuje dodávky na Ukrajinu, Fico hovorí o politickom vydieraní! (aktualizované)
Zľava, ktorú Slováci na pumpe nevidia: Nová analýza rúca mýtus o nenahraditeľnej ruskej rope!
Zľava, ktorú Slováci na pumpe nevidia: Nová analýza rúca mýtus o nenahraditeľnej ruskej rope!
Sporíte si v druhom pilieri? Očakávajte dôležité informácie! Čo sa mení a ako ich čítať?
Sporíte si v druhom pilieri? Očakávajte dôležité informácie! Čo sa mení a ako ich čítať?
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!
Nová daň poriadne zaúradovala: Ceny sladených nápojov vyleteli nahor, čísla prekvapili aj štát!

Šport

ZOH 2026 Kanada – Česko: Online prenos zo štvrťfinále hokejového turnaja
ZOH 2026 Kanada – Česko: Online prenos zo štvrťfinále hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 S kým bude hrať Slovensko v semifinále? Toto je turnajový kľúč, v hre sú viaceré scenáre
ZOH 2026 S kým bude hrať Slovensko v semifinále? Toto je turnajový kľúč, v hre sú viaceré scenáre
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Debakel namiesto semifinále: Nemci reagujú na prehru, veľká kritika a pochvala pre Slovákov
ZOH 2026 Debakel namiesto semifinále: Nemci reagujú na prehru, veľká kritika a pochvala pre Slovákov
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Fínsko – Švajčiarsko: Online prenos zo štvrťfinále hokejového turnaja
ZOH 2026 Fínsko – Švajčiarsko: Online prenos zo štvrťfinále hokejového turnaja
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic+. Novinka s väčším motorom
Novinky

Kariéra a motivácia

Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Hľadám prácu
Umelá inteligencia vám vezme prácu? Pravda je iná: Takto sa stanete nenahraditeľnými v ére AI
Umelá inteligencia vám vezme prácu? Pravda je iná: Takto sa stanete nenahraditeľnými v ére AI
Trendy na trhu práce
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Ako zvládnuť burnout skôr, než vás úplne dobehne? Keď sa všetko rúti doma aj v práci
Motivácia a inšpirácia
Ako začať pracovať v marketingu a získať prvé skúsenosti
Ako začať pracovať v marketingu a získať prvé skúsenosti
Začíname s Kariérou

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Bezmäsité jedlá
Ako obaliť karfiol jednoducho? Tento trik si zamilujete
Ako obaliť karfiol jednoducho? Tento trik si zamilujete
Rady a tipy

Technológie

Meta chce, aby si bol na Facebooku aktívny aj po smrti. Dala si patentovať technológiu, z ktorej behá mráz po chrbte
Meta chce, aby si bol na Facebooku aktívny aj po smrti. Dala si patentovať technológiu, z ktorej behá mráz po chrbte
Technológie
Výskumníci objavili čiernu dieru, ktorá je ničivejšia ako obávaná Hviezda smrti zo Star Wars
Výskumníci objavili čiernu dieru, ktorá je ničivejšia ako obávaná Hviezda smrti zo Star Wars
Správy
Lov na „drony kartelu“ sa skončil fiaskom. Američania ničili laserom balóny
Lov na „drony kartelu“ sa skončil fiaskom. Američania ničili laserom balóny
Drony a autonómne systémy
Slovensko patrí medzi 5 najlepších krajín v kvalite internetu v regióne! Jeden operátor však konkurenciu úplne prevalcoval
Slovensko patrí medzi 5 najlepších krajín v kvalite internetu v regióne! Jeden operátor však konkurenciu úplne prevalcoval
Operátori

Bývanie

Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias

Pre kutilov

Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Raper Ego sa v súkromí rozvádza: Najnovšie nahral singel s Anitou Soul o rozchode a silných emóciách
Slovenské celebrity
VIDEO: Raper Ego sa v súkromí rozvádza: Najnovšie nahral singel s Anitou Soul o rozchode a silných emóciách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Michael Black zastavil ďalšiu
Zahraničné
Spoveď hrdinu: Odzbrojil transrodového VRAHA na hokejovom zápase! Tragédiu spôsobili kopačky od manželky
Obrovský škandál pokračuje: Z
Domáce
Obrovský škandál pokračuje: Z trhu sťahujú ďalšiu detskú výživu! Našli v nej nebezpečný TOXÍN
Na snímke snežný pluh
Domáce
Udrie biele peklo! Slovensko už o pár hodín zasiahne výdatné sneženie: Najhoršie na tom budú TIETO oblasti
Gólová kanonáda a sme
Domáce
Gólová kanonáda a sme v SEMIFINÁLE: Zvalcované Nemecko a politici vo vytržení, FANDENIE na ministerstve!

Ďalšie zo Zoznamu