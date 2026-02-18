Gólová kanonáda a sme v SEMIFINÁLE: Zvalcované Nemecko a politici vo vytržení, FANDENIE na ministerstve!

BRATISLAVA - Hokejisti Slovenska sa v Miláne opäť mimoriadne predviedli. Ich víťazstvo nad rešpektovaným súperom z Nemecka a vstup do olympijského hokejového semifinále je témou dňa a každý oslavuje fenomenálny úspech. Slovenskí politici nie sú výnimkou. Niektorí sledovali priamo na ministerstve, iní na straníckych centrálach. Všetkých však napriek rozličným názorom na veci verejné spája dnešný víťazný zárez v Miláne a hokejová rozprávka chalanov v Taliansku pokračuje.
Aj keď hokejisti si v rámci zápasu nad Nemeckom vytvorili značný gólový náskok s rozdielom štyroch gólov, po intenzívnej práci nemeckých hokejistov prišli viaceré gólové odpovede súpera. To však už na výsledku nič nezvrátilo a tretia tretina sa už pre Slovákov niesla vo víťaznej nálade. Politici stáli pred televízormi do posledných sekúnd a postup do semifinále v hokeji na olympijských hrách je už istý. Takto sa z toho tešili nami volení predstavitelia štátu.
Štvrťfinálový výkon mimoriadne potešil aj hlavu štátu Petra Pellegriniho. "Nádherný výkon našich reprezentantov, ktorí v štvrťfinálovom zápase nepripustili žiadne pochybnosti - a Slovensko vďaka nim čaká na úžasný priamy súboj o olympijské medaily! Gratulujem, chlapci, celá vaša vlasť vám bude držať palce!" napísal rozradostnený Pellegrini.
Gratulácie hokejistom do Milána posiela predseda parlamentu z Hlasu-SD Richard Raši. Označil to za fantastický postup a fantastický výkon.
Športového ducha, podľa očakávania, ukázali aj priamo na ministerstve cestovného ruchu a športu, kde sa pred televíziou zhromaždili všetci vrátane ministra Rudolfa Huliaka.
Pridal sa aj šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, podľa ktorého chlapci v Miláne urobili Slovensku skvelé meno na medzinárodnej scéne.
Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru-SD označil výkon hokejistov za pokračovanie skvelej víťaznej jazdy.
Hokejisti potešili aj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru-SD.
Fandilo sa aj na centrále Hnutia Slovensko, kde sa pri vysielaní zápasu odfotilo trio Marek Šefčík a poslanci Roman Mikulec a Michal Šipoš.
Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa dokonca vyobliekal do fanúšikovského dresu.
Teší sa aj šéf SaS Branislav Gröhling.
Gratuláciami nešetrila ani Veronika Remišová.
Úspešný zápas si vychutnal aj predseda Kresťanskodemokratického hnutia a prešovský župan Milan Majerský.
S goralskými klobúkmi pravdepodobne zo Spiša gratulovali hokejovým chlapcom aj poslanci KDH František Majerský a Peter Stachura.