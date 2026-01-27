Sexica Teyana Taylor kráľovnou módy: Dlhý plášť a pod ním... fakt je nahá?!

PARÍŽ - Objavila sa na Parížskom týždni módy ako dokonalá kráľovná! Nechýbala jej ani perlová koruna na hlave. Z tých šiat by však na každom kráľovskom dvore padli na zadok. Hoci mala cez seba prehodený ten najdlhší kabát, priesvitná čipka šiat nezahalila vôbec nič.
Herecká hviezda, multi-talentovaná umelkyňa Teyana Taylor sa v poslednom čase šíri internetom aj červenými kobercami – kvôli nikomu inému, než kvôli sebe samej. Jej šokujúce, odvážne až fascinujúce módne momenty sú neprehliadnuteľné!
Na Paris Haute Couture Spring/Summer 2026 ukázala úplne nový level odvážnej módy. Vytiahla priehľadný čierny čipkovaný set, ktorý odhaľoval siluetu a nechal divákov s otvorenými ústami – doplnený diamantovou tiarou a šperkami, ktoré evokovali ukradnuté poklady z Louvre! Tento look z nej okamžite urobil kráľovnú fashion weeku.
Teyana predviedla svoju štýlovú eleganciu aj na Saturday Night Live, kde ju uviedli ako hostiteľku. Jej lesklé "I Love New York" tričko so sťahovateľnými chlpatými rukávmi a čierne kožené nohavice spolu s Balenciaga outfitmi počas sketchov ukázali, že móda a humor idú u nej ruka v ruke.
Na Zlatých Glóbusoch 2026 Taylor prišla v na mieru šitom modeli od Schiaparelli s odvážnym výstrihom a diamantovým doplnkom v tvare mašle na zadnej strane v spodnej časti chrbáta, ktorý okamžite bombardoval sociálne siete.
Teyane ide v poslednom období karta a vyzerá to tak, že konečne zbiera za svoju neúnavnú prácu jedno ocenenie za druhým. A navyše, na červených kobercoch dráždi fanúšikov v absolútne neprehliadnuteľných kúskoch. Môžeme sa len tešiť, čo vytiahne na Oscarov. Je predsa nominovaná na najlepšiu herečku...
