MEGA odvaha slávnej krásky: Na červenom koberci ukázala prsia aj gaťky!

NEW YORK - Odvaha jej rozhodne nechýba! Speváčka a herečka Teyana Taylor (34) rozhodne vie, ako si uchmatnúť pozornosť. Potvrdila to aj pred pár dňami na podujatí s názvom TIME100 Next, kde sa predviedla v poriadne provokatívnej kreácii.
Výstredné módne kreácie sú niečo, čo Teyana Taylor priam zbožňuje. Na prestížnu akciu prišla oblečená v kreácii z dielne Toma Forda a rozhodne patrila medzi najviac odhalené dámy. Tmavovláska mala na sebe rozopnuté čierne sako, pod ktorým jej bolo vidno obliny pŕs. Spodnú časť modelu tvorila akási priesvitná sukňa, ktorá jej vôbec nezakryla čierne nohavičky.
Teyana Taylor je úspešnou speváčkou a herečkou. V minulosti bola vydatá za hráča NBA - Imana Shumperta, s ktorým má dve dcéry. Rozviedli sa v roku 2022.
TIME100 Next je podujatie, ktoré usporadúva časopis TIME. Zameriava sa na novú generáciu výrazných osobností, ktoré sú na vzostupe. Ide o jedincov s vplyvom v oblasti kultúry, vedy, technológii, či podnikania. Okrem spomínanej speváčky a herečky Teyany Taylor sa podujatia zúčastnili napríklad aj Becky G, Maura Higgins, či Monica Barbaro.