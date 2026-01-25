Závislá herečka v ŠOKU: Jej manžel podal žiadosť o ROZVOD... Po pár mesiacoch manželstva!

LOS ANGELES - Hollywoodska herečka Jaime King prežíva mimoriadne náročné obdobie. Jej manžel, bankár Austin Sosa, totiž vo štvrtok podal žiadosť o rozvod. A to ju, podľa jej vlastných slov, poriadne zaskočilo. Nič vraj nenasvedčovalo tomu, že by ich manželstvo malo skončiť!
Podľa informácií portálu TMZ požiadal Sosa vo štvrtok súd o ukončenie manželstva. Dvojica sa pritom zasnúbila len v júli 2025 a podľa všetkého sa zosobášili v úplnej tichosti v nasledujúcich mesiacoch. Rozvod tak prišiel veľmi rýchlo. A herečka neskrýva prekvapenie. „Bola som úplne zaskočená. Prišlo to z ničoho nič,“ uviedla herečka známa z filmu Sin City.
„Ešte noc predtým, než sa táto informácia dostala na verejnosť, som bola s Austinom. Áno, mali sme ako každý pár svoje výzvy, ale úprimne som verila, že na našom vzťahu pracujeme,“ uviedla. V posledných sňoch sa však začali objavovať špekulácie, že za rozchodom by mohol byť niekto tretí. King bola totiž videná v spoločnosti známeho hoteliera Vikrama Chatwala. Herečka však tieto dohady rázne odmieta.
„Všetky nedávne stretnutia, o ktorých sa verejne hovorí, boli výlučne pracovné a profesionálne. Nemajú absolútne nič spoločné s týmto súkromným problémom,“ zdôraznila. Pre King nejde o prvý bolestivý rozchod. V roku 2023 definitívne ukončila rozvod s režisérom Kyleom Newmanom, s ktorým strávila 17 rokov v manželstve a má s ním dve deti. Len o rok neskôr, v júli 2025, sa zasnúbila so Sosom, ktorého spoznala cez spoločných priateľov ešte v decembri 2024.