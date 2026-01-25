Slávna speváčka investuje do svojho zdravia šialené peniaze: 10 000 dolárov za jednu procedúru?

NASHVILLE / WASHINGTON - Obyčajný večer na turné môže mať dosť neobyčajný a drahý koniec! Pred niekoľkými mesiacmi si country speváčka LeAnn Rimes na koncerte zažila to, čo je ťažké si čo i len predstaviť. Uprostred piesne jej vypadol predný zub. Odvtedy do svojho zdravia investuje šialené peniaze.
Speváčka totižto podstúpila niekoľko operácií zubov, aby mala krásny úsmev a bezproblémový chrup. Na predných zuboch však mala mostík, ktorý jej spev nevydržal a takmer to nevydržala ani LeAnn. Iný by okamžite spanikáril, no coutry kráľovná sa len decentne pobrala na bočnú stranu pódia, zuby si vtlačila späť a pokačovala v koncerte, pretože "šou musí pokračovať".
Tento incident však zmenil jej pohľad na vlastné zdravie a dnes doňho investuje nekresťanské peniaze. Jednou z mnohých procedúr, ktoré bežne absolvuje a o ktorú sa podelila s fanúšikmi na Instagrame, je terapeutická výmena krvnej plazmy. Speváčkine video dokumentuje celý priebeh ošetrenia, ktoré má krv zbaviť toxínov a iných škodlivých látok.
Proces spočíva v odobratí krvi z tela, jej oddelení od plazmy, nahradení plazmy so škodlivinami albumínovým roztokom alebo donorskou plazmou a vrátení krvi späť do tela. Procedúra sa využíva najmä pri autoimunitných ochoreniach, neurologických problémoch či silných zápaloch. Finančná náročnosť samozrejme znamená, že si ju nemôže dovoliť každý, no vďaka speváčke aspoň vieme, že také niečo existuje.