AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči

(Zdroj: Facebook/Dopravný servis KE,KS)
KOŠICE - Dramatické momenty na frekventovanej križovatke. Na Triede generála Svobodu v Košiciach začalo v nedeľu popoludní horieť osobné auto. Na mieste zasahujú hasiči aj polícia, vodiči musia počítať s obmedzeniami.
Podľa informácií zo Zelenej vlny STVR horelo vozidlo na križovatke Triedy generála Svobodu s ulicou Maršala Koneva, v smere odbočky doprava za obchodným centrom Ondava. Úsekom je potrebné prechádzať so zvýšenou opatrnosťou.
Vodičom sa odporúča vyhnúť sa danej lokalite alebo rátať so zdržaním.