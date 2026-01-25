Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Prečo je Trump taký spokojný s dohodou o Grónsku? Ponúkli mu naozaj veľa! Napríklad aj TOTO

Mark Rutte a Donald Trump v Davose
Mark Rutte a Donald Trump v Davose (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

DAVOS - Rozhovory medzi Washingtonom a vedením NATO otvorili citlivú tému Arktídy. Spojené štáty tlačia na revíziu starých dohôd, ktoré by im dali širšie možnosti pôsobenia v Grónsku, zatiaľ čo Európa sa snaží udržať jasné hranice suverenity.

Trump zmierňuje tón výmenou za Arktídu

Americký prezident Donald Trump po rokovaniach s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem ustúpil od časti svojej ostrej rétoriky voči Európe, vrátane hrozieb zavedením ciel. Podľa informácií z diplomatických kruhov bol hlavným dôvodom tento posun prísľub, že sa znovu otvorí americko-dánska dohoda z roku 1951.

Táto zmluva upravuje fungovanie amerických vojenských zariadení v Grónsku a jej revízia by Spojeným štátom umožnila rozšíriť vojenskú prítomnosť vrátane vybudovania prvkov protiraketovej obrany. Informuje o tom Financial Times.

Starý dokument ako základ novej stratégie

Podľa viacerých zdrojov oboznámených s rokovaniami Trump a Rutte diskutovali o opätovnom prerokovaní dohody z polovice minulého storočia s cieľom posilniť americké rozmiestnenie síl na tomto strategickom území. Trump následne verejne pripustil, že Grónsko by mohlo byť zapojené do jeho plánovaného systému protiraketovej obrany pre Severnú Ameriku s názvom Golden Dome.

Rozhovory sa netýkali len bezpečnosti. Na stole bola aj otázka vyšších amerických investícií do Grónska, ktoré patrí medzi regióny s najväčšími dosiaľ nevyužitými zásobami nerastných surovín na svete.

NATO chce silnejšiu prítomnosť v Arktíde

Ako uvádza The New York Times, západní bezpečnostní a diplomatickí predstavitelia hovorili aj o možnosti, že by Spojené štáty získali obmedzené územné zóny v Grónsku. Súčasťou dohody by bolo aj obmedzenie prístupu potenciálne nepriateľských štátov, predovšetkým Rusko a Čína, k ťažbe nerastov v regióne.

Zároveň sa diskutovalo o vytvorení rozsiahlej novej misie NATO v celej arktickej oblasti, ktorá by posilnila kontrolu nad severnými trasami a strategickým priestorom.

Európska červená línia: suverenita

Návrhy, ktoré sú momentálne v hre, však podľa diplomatov ani zďaleka nenapĺňajú Trumpovu pôvodnú predstavu o úplnom prevode Grónska z Dánska pod kontrolu USA. Európski predstavitelia trvajú na tom, že ostrov nie je predmetom predaja.

„Grónsko nie je na predaj ani na prenájom,“ odkázal jeden zo západných činiteľov citovaný The New York Times. Riešenie má podľa diplomatov reagovať na bezpečnostné obavy USA, no zároveň rešpektovať územnú celistvosť Dánska.

Dánsko: o obrane áno, o suverenite nie

Dánska premiérka Mette Frederiksenová zdôraznila, že Mark Rutte neviedol rokovania v mene Kodane. Zároveň však potvrdila, že šéf NATO dánsku vládu priebežne informoval a bol v pravidelnom kontakte aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.

Frederiksenová vyjadrila pripravenosť viesť „konštruktívny dialóg so spojencami“ o posilnení bezpečnosti v Arktíde, vrátane amerických plánov protiraketovej obrany. Podmienka je však jasná – rešpekt k dánskej suverenite.

Minister obrany Troels Lund Poulsen pripustil, že výsledkom rokovaní by mohlo byť zvýšenie počtu amerických základní, no zdôraznil, že ide zatiaľ len o predmet diskusií.

„Totálny prístup“ podľa Trumpa

Od konca studenej vojny Spojené štáty výrazne obmedzili svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku – z desiatok základní a tisícov vojakov zostala jediná základňa s približne 150 príslušníkmi. Podľa pôvodnej dohody z roku 1951 by však USA mohli svoje kapacity v prípade potreby rýchlo obnoviť.

Trump dnes hovorí o novej úrovni spolupráce. Podľa The New York Times sa v rámci NATO diskutuje aj o rozšírení zmluvy tak, aby niektoré oblasti Grónska fungovali podobne ako suverénne základňové územia, napríklad britské základne na Cypre.

Vyšší diplomat EÚ pre Financial Times uviedol, že Rutte ponúkol Trumpovi cestu, ako ustúpiť z vyhrotenej situácie po kritike, ktorej čelil zo strany viacerých lídrov v Davose. Americký prezident k návrhu poznamenal: „Je to v podstate totálny prístup, bez časového obmedzenia. Dostávame všetko, čo chceme, a zadarmo.“

Psychologický efekt a neistá dohoda

Analytici stanice CNN upozorňujú, že nový americký návrh sa v mnohom podobá pôvodnej dohode z roku 1951. Skôr než o prelomový diplomatický úspech podľa nich ide o psychologický efekt a snahu prezentovať staré riešenia v novom balení.

Zostáva tiež otvorené, či sa rokovania vôbec skončia konkrétnou dohodou. Viaceré detaily zatiaľ neboli uzavreté a situácia sa rýchlo mení, píšu Financial Times.

Čo bude ďalej

Dánski predstavitelia očakávajú, že rozhovory budú pokračovať s americkým tímom vedeným viceprezidentom J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Medzitým sa v Bruseli konal mimoriadny summit lídrov Európskej únie, kde bola Arktída jednou z kľúčových tém.


 

Viac o téme: DánskoDonald TrumpArktídaMark RutteGrónskoDavos
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Mark Carney
Trump vracia úder: Kanadský premiér v Rade mieru nebude! Za všetkým majú byť jeho ostré výroky z Davosu
Zahraničné
FOTO António Costa
Napätie v Bruseli: Trumpova mierová rada budí pochybnosti! Európa sa obáva o osud dohôd s USA
Zahraničné
Dánska premiérka Mette Frederiksenová.
NATO sa zhodlo: V Arktíde musí byť trvalá prítomnosť, Grónsko ostáva dánske
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
V miestnej časti Vrbník sa uskutočnil tradičný zber vŕbového prútia
Správy
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Lezci na ľadovej stene na Skalke
Správy
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Divadelné predstavenie Emoňovia v Divadle Jána Palárika
Správy

Domáce správy

AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči
Domáce
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka
Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka trvá už 14 rokov, otvorenie hradu je však nereálne
dromedar.sk
Mier alebo biznis? Gröhling
Mier alebo biznis? Gröhling kritizuje Trumpa, Gašpar nabáda k opatrnosti
Domáce
Vo Vrbovciach ocenili košikárske tradície: Zber vŕbového prútia a úspech v súťaži dedín
Vo Vrbovciach ocenili košikárske tradície: Zber vŕbového prútia a úspech v súťaži dedín
Myjava

Zahraničné

Andrej Babiš
Trump kritizoval spojencov v Afganistane: Babiš sa voči tomu ohradil
Zahraničné
Mark Rutte a Donald
Prečo je Trump taký spokojný s dohodou o Grónsku? Ponúkli mu naozaj veľa! Napríklad aj TOTO
Zahraničné
Tragický víkend na svahoch:
Tragický víkend na svahoch: Zrážky lyžiarov a kolaps počas pretekov skončili smrťou
Zahraničné
Migranti v Líbyi
More si vyžiadalo ďalšie obete: Pri Grécku sa potopila loď s migrantmi
Zahraničné

Prominenti

Monika Jakliová s mamou
Dôležité VYJADRENIE rodiny Moniky Jákliovej (†31): Pravda o jej PRENASLEDOVANÍ!
Domáci prominenti
LeAnn Rimes
Slávnej speváčke počas koncertu vypadol zub, rozhodla sa konať: Investuje do seba šialené peniaze!
Zahraniční prominenti
Marek Majeský a Kristína
Turjanová s Majeským v jednej posteli: Takáto je PRAVDA!
Domáci prominenti
Boráros sa vyjadril k
Boráros sa vyjadril k VYHRÁŽKAM Jákliovej (†31): NALOŽIL snúbencovi... Takto sa chce zachrániť?!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcela zaplatiť 2 doláre,
Chcela zaplatiť 2 doláre, no urobila chybu: Rozhorčenie vystriedal šok, keď zistila... NAJLEPŠÍ omyl života
Zaujímavosti
Muž prišiel do obchodu
Mysleli si, že je to skrytá kamera: Muž v klobúku nakupoval NA KONI, v obchode po sebe nechal poriadnu spúšť!
Zaujímavosti
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do
Najbezpečnejšie aerolinky sveta: Do ktorých lietadiel môžete nastúpiť bez obáv?
dromedar.sk
Koniec nekonečného brania liekov?
Koniec nekonečného brania liekov? Vedci objavili v mozgu vypínač vysokého tlaku: Stačí ho deaktivovať a hodnoty klesnú!
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)

Šport

Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Slovensko sa dozvedelo fantastickú novinku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlonová rana pre Slovensko: Bátovská Fialková v Novom Meste na Morave nenastúpi
Biatlon
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos zo 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Vlci Žilina – HC Košice: Online prenos zo šlágra 42. kola Tipsport ligy
Vlci Žilina – HC Košice: Online prenos zo šlágra 42. kola Tipsport ligy
Tipsport liga

Auto-moto

TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Prečo je prvých 5 minút pohovoru najdôležitejších? Vďaka tomuto získate prácu snov!
Pracovný pohovor
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Výber receptov
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty

Technológie

Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
Bezpečnosť
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Umelá inteligencia
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Umelá inteligencia
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
Vesmír

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Láska a sex
Vitajte v „mesiaci rozvodov“: Toto je dôvod, prečo je ukončenie manželstva takým „obľúbeným novoročným predsavzatím“
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mark Rutte a Donald
Zahraničné
Prečo je Trump taký spokojný s dohodou o Grónsku? Ponúkli mu naozaj veľa! Napríklad aj TOTO
Tragický víkend na svahoch:
Zahraničné
Tragický víkend na svahoch: Zrážky lyžiarov a kolaps počas pretekov skončili smrťou
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil
Domáce
AKTUÁLNE Požiar auta ochromil križovatku v Košiciach: Na mieste zasahujú hasiči
Ilustračné foto
Zahraničné
Trump odhalil tajnú zbraň USA: Ruské a čínske rakety boli vo Venezuele bezmocné

Ďalšie zo Zoznamu