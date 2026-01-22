Prvé slová Vémolu o drsnom zásahu: Dusil som sa vlastnou krvou!

PRAHA - Karlos Vémola (40) prvýkrát otvorene prehovoril väzení a o policajnej razii tesne pred Štedrým dňom. Zápasník opísal nielen ostrý zásah, pri ktorom sa podľa vlastných slov takmer udusil, ale aj bolesť, ktorú utrpel.
„Cestou do nemocnice ma niekoľko áut stiahlo z cesty, vyskočilo niekoľko ozbrojených chlapov s kapucňami, stiahli ma na zem do blata, dali mi putá. Koleno za krkom, hlava na ceste,“ opísal priebeh zatknutia Vémola v ich dome. „Bol to strašný šok. V tej minúte úplne prestanete vnímať realitu. Jediné, čo vám prebehne hlavou, sú deti. Strašne som sa modlila, aby im to nezostalo v hlave a nemali z toho traumu,“ opísala nepríjemné chvíle matka troch detí s tým, že jedinou snahou ich bolo chrániť pred zlým zážitkom. „Zajtra sú predsa Vianoce, prišli upratovať,“ upokojovala ich podľa Karlosa Lela.
Zápasník chválil pohotovú reakciu Lely s tým, že dom bol po odchode polície riadne uprataný a ich deti neutrpeli šok. „Uvedomil som si, čo v Lele mám. V týchto krízových situáciách je veľmi silná. Je to skvelá žena, mám v nej veľkú oporu a skvelého partnera,“ vyjadril sa Karlos so slzami v očiach. Mladšie deti Karlosa Vémolu túto nepríjemnú situáciu znášali pomerne dobre, to sa však nedá povedať o jeho najstaršom synovi (14), ktorý žije v Anglicku a nevie po česky. „Nevedel, čo sa deje. Dodnes má z toho psychické problémy, pretože si myslel, že ide o lúpež,“ povedal zápasník. Skutočnosť bola iná. „Bolo tam okolo tridsať policajtov. Nenašli vôbec nič. Nenašli nič, o čom tvrdia, a s čím ma spájajú. Začali prehľadávať auto mojej manželky, aj keď ich môj právnik upozornil, že na to nemajú právo, pretože majú len príkaz na domovú prehliadku,“ opísal dramatické chvíle policajného zásahu.
Zaskočila ho aj nepochopiteľná prísnosť vo väzbe. „Celý čas som bol spútaný. Čím viac som spolupracoval, tým viac som cítil, že tlak stúpa… Sprcha prebiehala tak, že celé poschodie bolo uzavreté, ruky aj nohy zviazané, niekoľko ľudí ma zobralo do sprchy. Bolo to neskutočné,“ opísal.
Kruto vnímal aj to, že počas prvých štrnástich dní vo väzbe mu nebolo umožnené ani telefonovať. „Bol som 14 dní zavretý v cele bez akéhokoľvek kontaktu s rodinou, s právnikom. Nikomu som sa nemohol dovolať, nemal som ani prístup k číslam. Nemohol som sa dovolať právnikovi, rodine, mame, ani Lele. Nevedel som, či má Lela a deti z čoho žiť, pretože policajti zhabali aj platobné karty,“ opísal ťažké chvíle. Zároveň doplnil, že o rodinu sa starali kamaráti. „Po dvoch týždňoch mi povedali, že mi schválili telefón, že môžem zavolať. Schválili mamine číslo, to je jediné, čo som si pamätal, pevná linka. Hovoril som s mamou a Lela sedela vedľa nej, bol som rád, že ju počujem. Zrazu krik, nasadili mi putá - nemáš Lelu povolenú… Ďalšie tri dni som musel čakať, než mi schválili Lelu,“ povedal s ďalšou otázkou, ako sa dá deťom povedať, že s nimi nechce hovoriť...
Vémola hovoril aj o operácii čeľuste a následných problémoch. Zvíjal sa vraj od bolesti, ale keďže nemali jeho lekárske správy, nemohli mu dať nič od bolesti. „Nechápem, prečo ma tak previezli prvú noc z tej nemocnice... Nasadili mi putá, v nose som mal drôty, krvácal som z úst a začal som sa dusiť vlastnou krvou. A keďže som bol spútaný, nemal som ani ako vypľuť krv... Strávil som v tom aute viac ako pol hodiny, v ten večer som si myslel, že to fakt nedám,“ povedal.
„Myslím si, že sme to zvládli a deti stále nič netušia. Celý čas som im hovorila, že ocko je v nemocnici, takže sa s ním nemôžeme ani rozprávať po telefóne,“ dodala Lela v prvom spoločnom vyhlásení po Karlosovom prepustení z väzby. Kým koncom decembra vyzeralo, že ich manželstvu je definitívny koniec, teraz paradoxne akoby ich vzťah nabral na sile. Dokumentuje to aj video, ktoré natočili spoločne. „Myslím, že aj moja drahá manželka k tomu mala veľa čo povedať,“ pritiahol si ju Karlos k sebe.