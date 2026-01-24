Podvedená speváčka láka chlapov na svoje telo: Uff, pásik cez prsia a toto že sú nohavičky?!

MEXIKO - Americká raperka Coi Leray opäť rozvírila vášne. Podvedená speváčka po náročnom období ukázala, že sebavedomie jej rozhodne nechýba – v odvážnom outfite s pásikom cez prsia a miniatúrnymi nohavičkami nechala fanúšikov v nemom úžase.
Americká raperka Coi Leray už dávno dokázala, že hanblivosť jej veľa nehovorí. Provokatívne outfity a odvážne pózy sú u nej na sociálnych sieťach aj na verejných akciách takmer samozrejmosťou. Tentoraz však prekvapila aj fanúšikov, ktorí sú na jej štýl zvyknutí – zverejnila zábery z chvíľ oddychu, na ktorých si užíva slnko v mimoriadne úspornom kúsku oblečenia. Pásik cez prsia a spodný diel, ktorý nevyzeral ani ako nohavičky.
28-ročná umelkyňa si po náročnom období dopriala chvíľu pre seba a je zjavné, že po pôrode je späť vo forme. Coi je mamou polročnej dcérky Miyoco a fanúšikom dala jasne najavo, že materstvo jej sebavedomie nijako neubralo – práve naopak. Jej súkromný život však v posledných mesiacoch nebol práve ružový. Začiatkom minulého roka potvrdila, že čaká svoje prvé dieťa s kolegom Trippie Redd.
O niekoľko týždňov neskôr však prišiel nečakaný zvrat. Na Instagrame zverejnila emotívne odkazy, v ktorých naznačila zradu partnera. „Nie je nič horšie ako byť podvedená,“ napísala vtedy. Hoci nikoho nemenovala, fanúšikovia si jej slová okamžite spojili práve s Trippiem. Krátko nato sa pár definitívne rozišiel. Nešlo pritom o ich prvý pokus – randili už v roku 2019, no ich románik mal krátke trvanie. V roku 2024 sa k sebe vrátili a zdalo sa, že tentoraz je ich vzťah vážnejší.
Ani to však nevydržalo a speváčka sa rozhodla odísť ešte počas tehotenstva. Dcéra rapera Benzino sa však napriek všetkému snaží pozerať dopredu a sústrediť sa na to najdôležitejšie – svoju dcéru. Krátko po pôrode prehovorila o sile, ktorú v sebe musela nájsť: „Musím byť silná. A musím pochopiť, že sa v živote stane veľa vecí, ale napokon mám niekoho, koho musím vychovať, kto ku mne bude vzhliadať, a ja chcem ísť príkladom.“ FOTO v mini bikinách nájdete TU.