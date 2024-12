TRAGICKÁ SMRŤ českej speváčky (†44): ZÁHADNÉ okolnosti pádu a... Prvé vyjadrenie rodiny!

(Zdroj: Instagram HZ)

Český šoubiznis v piatok popoludní otriasla správa o tragickom úmrtí speváčky, bývalej členky skupiny Black Milk, Heleny Zeťovej. Portál eXtra.cz kontaktoval jej otčima, hitmakera Leška Semelku, ktorý opísal, čo sa stalo. „Nič nevieme. Sme zúfalí a musíme čakať a musíme čakať. Vyšetruje sa to,“ povedal v úvode otrasený hudobník.

(Zdroj: Profimedia)

„Volal nám dnes jej otec, že ju našiel o desiatej predpoludním ležať pod oknami. Spadla z prvého poschodia. Mne je to divné. Sme odkázaní na vyjadrenie lekárov. Musí prebehnúť pitva. Je to v pr*eli, sú Vianoce. Manželka je v šoku,“ povedal zdrvený Semelka. Helenino úmrtie je však opradené záhadou, čo naznačil aj jej nevlastný otec.

Hoci verejnosť špekulovala o samovražde, po odhalení, že spadla z prvého poschodia rodinného domu, to nikomu nedáva zmysel. „Samovražda z 1. poschodia rodinného domu? Povedala by som, že nešťastná náhoda,“ napísala jedna z komentujúcich. Čo sa skutočne stalo, je aktuálne predmetom vyšetrovania. Mnohým však nejde do hlavy, že pád skončil tragicky, najmä keď dom Heleninho otca nie je vôbec vysoký. Česť jej pamiatke!