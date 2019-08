Hviezda muzikálu Mamma mia: Som pod strašným tlakom!

"Problém je v načasovaní. Všetci okolo mňa majú dve deti a ja by som chcela tiež ďalšie. Naozaj cítim, že som pod tlakom," uviedla v rozhovore pre britský magazín OK!. "Milujem byť matkou, je to naozaj zábava. Nedávno som ju na tri dni nechala doma, pretože som musela propagovať tento film (Art of Racing in the Rain) a veľmi mi chýbala," dodala.

Amanda Michelle Seyfried odštartovala kariéru ako modelka vo veku jedenásť rokov. Na televíznej obrazovke sa po prvý raz objavila ako 15-ročná a v roku 2004 debutovala aj vo filme, keď si zahrala v romantickej komédii Protivné baby. Neskôr sa objavila v snímkach ako Nine Lives (2005), Americká zbraň (2005), Alpha Dog (2006), Mamma Mia! (2008), Pozor, hryzie! (2009), Milý John (2010), Listy pre Júliu (2010), Červená čiapočka (2011), Bedári (2012), Veľká svadba (2013), Lovelace: Pravdivá spoveď kráľovnej porna (2013), Všetky cesty vedú do hrobu (2014), Otcovia a dcéry (2015), Macík 2 (2015), Chaos na Vianoce (2015), Prvý napravený (2017), Gringo (2018) či Anon (2018).