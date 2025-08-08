Dcéra (21) Gwyneth Paltrow ukázala postavičku v PLAVKÁCH: Je HOT ako jej mama!

HAMPTONS - Herečka Gwyneth Paltrow (52) a spevák skupiny Coldplay, Chris Martin (48), boli manželmi dlhých 13 rokov a z ich vzťahu vzišli dve deti - syn Moses (19) a dcéra Apple (21). A obe podedili po svojich rodičoch to najlepšie. Dcéra v týchto dňoch ukázala na pláži v Hamptons svoju postavičku v plavkách... A aha, je hot ako jej mama!
Dcéra Gwyneth Paltrow pod paľbou: NESLUŠNÉ správanie voči kamarátke na plese... Tá sa VYJADRILA!
Apple Martin je známa tým, že si svoj súkromný život stráži. Paparazzom sa však podarilo ju nafotiť v Hamptons. Blond kráska sa objavila na pláži v jednoduchých, no veľmi sexy bikinách, ktoré dokonale zvýraznili jej štíhlu figúru a dlhé nohy. Slnečné okuliare, nenútený úsmev a prirodzený šarm – niet divu, že mnohí prirovnávajú jej charizmu k slávnej mame z čias jej najväčšej hollywoodskej slávy.
Na fotkách, ktoré kolujú v médiách, pôsobí Apple sebavedomo a uvoľnene. Fanúšikovia nešetria komplimentmi a niektorí sa zhodujú, že by pokojne mohla nasledovať maminu kariéru v showbiznise či modelingu. Gwyneth na svoju dcéru nepochybne môže byť hrdá – nielenže z nej vyrástla krásna mladá žena, ale má aj povestný „Paltrow-Martin mix“ elegancie a rebelstva, ktorý fanúšikov úplne dostal.
