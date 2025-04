Hollywoodsky fešák Clooney (63) so ZAFARBENÝMI VLASMI: Prvýkrát v spoločnosti... Sekne mu nový účes?

George Clooney (Zdroj: TASR/AP Photo/Chris Pizzello, File)

NEW YORK - Začiatkom marca svet obleteli paparazzi zábery Georgea Clooneyho, ktoré mnohých prekvapili. Slávny fešák, známy svojím prešedivelým účesom, si totiž dal zafarbiť vlasy. Aktuálne ho prvýkrát oficiálne ukázal v spoločnosti... Aha, ako mu to pristane!

George Clooney patril k tým hollywoodskym fešákom, ktorí zrejú ako víno. Jeho šediny mu pridávali na sexepíle a čím bol starší, tým bol atraktívnejší. O to väčším šokom pre mnohých bolo, keď svet obleteli jeho paparazzi zábery, na ktorých mal zafarbené vlasy na hnedo. Ako sa ukázalo, dôvodom bola nová úloha.

No aktuálne herec svoj nový imidž prvýkrát odprezentoval aj oficiálne. V týchto dňoch sa totiž v New Yorku konala slávnostná premiéra broadwayskej hry, práve kvôli ktorej imidž zmenil. Ide o inscenáciu Good Night, and Good Luck, ktorú napísal spolu s Grantom Heslovom a Clooney v nej stvárňuje novinára Edwarda R. Murrowa.

Jeho manželke Amal ani deťom sa hercove nové vlasy nepáčia... No aký máte na jeho nový účes názor vy?

(Zdroj: Profimedia)