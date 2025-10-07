Šokujúce priznanie Georgea Clooneyho: Po odovzdávaní cien bol NA MOL... Ledva chodil!

LOS ANGELES - George Clooney prekvapil úprimným priznaním o tom, ako sa po udeľovaní cien opil tak, že sotva mohol chodiť. Herec, ktorý bol nominovaný na päť ocenení, nezískal ani jedno a po neúspechu sa rozhodol „dohnať“ šesť mesiacov abstinencie.
Hollywoodska legenda George Clooney opäť ukázal, že aj veľké hviezdy majú svoje „ľudské“ chvíle. Po tohtoročných Tony Awards, kde nezískal žiadne ocenenie napriek piatim nomináciám, sa herec poriadne odviazal. V rozhovore pre Esquire Clooney s humorom zaspomínal na noc, na ktorú len tak nezabudne.
„Bol som úplne odpálený. Takmer neschopný chodiť, vieš?“ priznal herec. Po večeri sa rozhodol ísť na afterpárty a – ako sa ukázalo – dohnať všetky „stratené“ mesiace abstinencie. „Prišiel som domov s Amal a len som sa smial. Ležali sme v posteli a ja som povedal: ‘No, dobehol som všetku svoju abstinenciu za jednu noc,’“ povedal so smiechom.
Nasledujúci deň však už taký zábavný nebol: „Na druhý deň mi bolo celý deň zle, bolo to až smiešne,“ dodal. „Bol som opitý ako tínedžer. Taký ten úplne hlúpy druh opitosti," uviedol. Clooney priznal, že posledného pol roka alkohol takmer nepil, pretože sa pripravoval na divadelný projekt.
Ako vysvetlil, chcel sa vyhnúť vplyvu alkoholu na hlas a spánok, no tiež sa obával nepríjemných opíc, ktoré sa podľa jeho slov s vekom zhoršujú. Nie je to prvýkrát, čo sa charizmatický herec priznal, že to prehnal s pitím.
