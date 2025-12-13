ŠOKUJÚCE tvrdenie izraelskej armády: V Gaze mali zabiť kľúčového veliteľa Hamasu!

GAZA/TEL AVIV - Izraelská armáda dnes v meste Gaza zabila druhého najvyššie postaveného veliteľa teroristického hnutia Hamas Ráida Saada, píše server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na izraelských činiteľov. Armáda už skôr oznámila, že v meste vykonala vzdušný útok, ktorého cieľom bol kľúčový člen Hamasu, avšak meno neuviedla. Pri údere zahynuli štyria ľudia a ďalších 25 bolo zranených, informovali podľa agentúry Reuters tamojší zdravotníci.
Podľa agentúry WAFA zaútočil v západnej časti mesta Gaza izraelský dron na vozidlo. Izraelská armáda identitu obetí útoku nepotvrdila. ToI uviedol, že úder je porušením prímeria zo strany Izraela. Z porušenia prímeria Izrael obvinil podľa serveru aj Hamas, ktorý vyzval krajiny, ktoré sú garantmi dohody o prímerí, aby zakročili.
Kľúčový veliteľ Hamasu
Saad je považovaný za jedného z posledných zvyšných členov najvyššieho velenia Brigád Kasám, ktoré sú ozbrojeným krídlom hnutia Hamas. Podľa Reuters je druhým najvyššie postaveným veliteľom po Izzadínovi Haddádovi, ktorý je šéfom Brigád Kasám. V minulosti Saad viedol divíziu operácií a dohliadal na kľúčovú vojenskú infraštruktúru hnutia, vrátane výroby rakiet či výstavby tunelov. Izraelská armáda sa v uplynulých dvoch rokoch už niekoľkokrát neúspešne pokúsila Saada zabiť.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci hnutia Hamas a jeho spojencov pri útoku na juhu Izraela pozabíjali na 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli. Izrael potom začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ovládaného Hamásom, zabila najmenej 70.654 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami, ale podľa zahraničných mimovládnych organizácií vyše 80 percent obetí boli civilisti. Od začiatku prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, bolo pri izraelských útokoch podľa palestínskeho ministerstva zabitých 386 Palestínčanov. Od 27. októbra 2023, keď izraelská armáda začala v Pásme Gazy pozemnú operáciu, tam zahynulo 471 vojakov, uvádza web izraelského ministerstva zahraničia. Podľa izraelskej armády zahynuli v Pásme Gazy od začiatku prímeria traja jej vojaci, píše agentúra Reuters.