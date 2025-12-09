OBROVSKÉ Faux pas Katy Perry na diplomatickom stretnutí: Módni kritici sa musia chytať za hlavu!

JAPONSKO - Katy Perry sa na oficiálnej návšteve Japonska postarala o poriadny rozruch. Módni kritici by sa pri pohľade na ňu chytali za hlavu!
Kanadský premiér Justin Trudeau sa so svojou novou partnerkou Katy Perry vybral na návštevu Japonska. Súčasťou programu bol aj oficiálny obed s bývalým japonským premiérom Fumiem Kišidom a jeho manželkou Yuko, čo je udalosť s jasnými pravidlami protokolu. Katy Perry si na stretnutie zvolila pomerne odvážny a na oficiálnu pôsobnosť až prekvapivo ležérny outfit – krátku sukňu a vysoké kozačky.
V kontraste pôsobila Yuko Kišida elegantne a tradične, odetá v decentných šatách a lodičkách, presne v duchu diplomatických stretnutí. Pri pohľade na styling Katy Perry, mnohí odborníci na etiketu len krútili hlavou. Justin Trudeau zavítal do Japonska v roku 2018 so svojou už bývalou manželkou Sophiou. Jeho ex vtedy očarila v ružových šatách, ktoré spĺňali formálnosť podujatia. V prípade Katy Perry sa však vynárajú otázky, či speváčka podcenila dôležitosť udalosti alebo jednoducho stavila na svoj typický extravagantný štýl bez ohľadu na to, kam ide.