DESIVÝ ODKAZ moderátorky v priamom prenose po smrti iránskeho vodcu: Hanba ti, zhor v pekle!

SYDNEY – Smrť iránskeho vodcu znamená pre mnohých ľudí, veľké vydýchnutie, I keď boje ani zďaleka neskončili a Irán sa vyhráža veľkou odvetou spojenou s blokádou obchodných trás, iránski utečenci vidia smrť ajatolláha ako dar z nebies. Príkladom je aj moderátorka v austrálskej televízii.
Známa medzinárodná spravodajská stanica Sky News vysiela aj z Austrálie. Počas jedného zo živých vstupov to moderátorka Rita Panahiová nevydržala a po správach o smrti najvyššieho vodcu Iránu, ajatolláha Alího Chameneího, v priamom prenose svojej relácie vyslovila desivé slová. Z miestnych jej takmer nikto nerozumel. Panahiová vyslala odkaz vo svojej rodnej peržštine.
"Syn blbca, hanba ti, zhor v pekle!" Tak znel doslovný preklad moderátorky stanice Sky News počas aktuálnych zahraničných správ počas relácie "The Rita Panahi Show". Úryvok s vyhlásením sa začal rýchlo šíriť po sociálnych sieťach.
Mnoho ľudí s moderátorkou súhlasilo. Len v priebehu niekoľkých hodín mal príspevok "Ritin názor na útoky na Irán" už viac ako 100-tisíc vzhliadnutí. "Toto bude najkratšia vsuvka, akú som kedy predniesla. Musím sa vyjadriť, že po 47 rokoch islamistickej tyranie je diktátor mŕtvy a Irán je na pokraji oslobodenia," začala.
"Nikdy som si nemyslela, že sa tohto dňa dožujem. Musím dať kredit prezidentovi Trumpovi za jeho odvahu podstúpiť riziko a nariadiť vojenskú operáciu proti Iránu."
Emigrovala pred nástupom Chameneího
Moderátorka Panahiová často kritizovala iránsky režim, pričom sa odvolávala na svoje detstvo, ktoré tam prežila. Verejne odcudzovala islamský režim a zaobchádzanie so ženami. S celou rodinou emigrovali do Austrálie v roku 1984. Chameneí sa dostal k moci v roku 1989, čo znamená, že režim bol za jeho vlády ešte radikálnejší, ako si Panahiová pamätala. Zabili ho počas útoku amerických a izraelských síl (Operácia Epic Fury), kedy ostreľovali centrum Teheránu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu aj prezident Donald Trump potvrdili, že komplex bol zničený a že Chameneí je mŕtvy, pričom správy uvádzajú, že bolo zabitých aj približne 40 vysokých iránskych predstaviteľov.