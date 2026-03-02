Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

FBI vyšetruje streľbu v Austine: Útočník mohol konať z teroristických motívov po útoku USA na Irán

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Muž, ktorý v nedeľu skoro ráno zastrelil v texaskom Austine dvoch ľudí a ďalších 14 zranil, nebol v pozornosti federálnych ani miestnych úradov. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) aj polícia po streľbe v pondelok oznámili, že je zatiaľ priskoro na určenie motívu strelca, niektoré indície však naznačujú možnú súvislosť s terorizmom. Píše o tom agentúra AP.

FBI uviedla, že incident vyšetruje ako možný teroristický čin po tom, čo USA a Izrael podnikli útok na Irán. Polícia strelca identifikovala ako 53-ročného Ndiagu Diagneho. Ten mal počas útoku na sebe mikinu s nápisom „Property of Allah“ (Majetok Alaha), uviedol pre AP predstaviteľ bezpečnostných zložiek. Stanica CNN dodala, že pod ňou mal oblečené tričko s motívom iránskej vlajky.

Viaceré osoby oboznámené s vyšetrovaním, ktoré sa vyjadrovali pod podmienkou anonymity, pre agentúru uviedli, že Diagne pôvodne pochádzal zo Senegalu. Do USA prišiel prvýkrát v roku 2000 a o šesť rokov neskôr, po sobáši s americkou občiankou, získal v krajine trvalý pobyt.

Streľba vypukla pred jedným z podnikov v obľúbenej časti mesta plnej barov a hudobných klubov v blízkosti Texaskej univerzity. Podľa polície strelec prešiel v aute popri bare plnom študentov, potom sa otočil a z vozidla SUV začal strieľať do ľudí na chodníku aj vo vnútri podniku. Následne zaparkoval, vystúpil z auta s puškou a začal strieľať do ďalších ľudí, až kým prišli policajti a zastrelili ho. Zraneniam následne podľahol. FBI uviedla, že už niekoľko hodín po streľbe objavila na strelcovi i v jeho vozidle „indície“, ktoré naznačujú možnú súvislosť s terorizmom.

