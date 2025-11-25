Slávna blondínka má NOVÉ PRSIA: Pretŕčala ich na červenom koberci... Chyť si!

LONDÝN - Bola stredobodom pozornosti a patrične si to užívala! Kerry Katona (45) sa zviditeľnila ako speváčka vo formácii Atomic Kitten a tiež účinkovaním v rôznych televíznych programoch. Kedykoľvek na ňu mieria objektívy fotoaparátov, je nadšená. Inak tomu nebolo ani na podujatí s názvom The Beauty Awards, kde sa pochválila vylepšenými prednosťami.
Kerry Katona patrí medzi tie známe tváre, ktoré v túžbe po dokonalosti neváhajú vyhľadať plastických chirurgov. Niekoľkými vylepšeniami si prešla jej tvár a svoje vnady si dala nedávno upraviť už po štrvtýkrát.
Výsledkom poslednej operácie sa pochválila na podujatí s názvom The Beauty Awards, kde prišla oblečená v čiernych šatách s poriadne odvážnym výstrihom. Ten pôsobil na prítomných ako magnet. Televízna hviezdička Olivia Hawkins pri stretnutí s Kerry vôbec neskrývala svoje nadšenie. Nuž, a blondínka ju dokonca vyzvala, nech si jej nové prsia pokojne obchytká.
Kerry Katona má za sebou tri nevydarené manželstvá a je päťnásobnou mamičkou. Na lásku však nezanevrela a aj teraz je zdá sa, šťastne zamilovaná. Na akcii jej totiž robil spoločnosť jej o 12 rokov mladší priateľ Paolo Margaglione, ktorý na nej išiel oči nechať. A došlo aj na vášnivé bozky priamo pred objektívmi fotografov.
