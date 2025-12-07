Manželku brutálne zavraždil a ROZŠTVRTIL! Šokujúca VERZIA obvineného muža na súde, prečo rozsekal jej telo

WASHINGTON - Americký podvodník s umením Brian Walshe je obvinený z brutálnej vraždy svojej manželky. Podľa obžaloby ju mal zavraždiť a následne rozštvrtiť. Súd však po takmer roku zaskočil Walshe novou verziou, ako sa to celé odohralo. Tvrdí, že ju našiel mŕtvu v posteli a v panike sa zbavil tela. Prokurátori však hovoria o premyslenej vražde, rozštvrtení a likvidácii dôkazov.
V prípade brutálneho zmiznutia manažérky Any Walsheovej zaznela z úst obvineného muža na súde úplne nová verzia udalostí. Informuje o nej Daily Mail. Jej manžel Brian Walshe, 50-ročný podvodník s umením, obvinený z vraždy prvého stupňa, tvrdí, že k žiadnej vražde nedošlo. Podľa jeho obhajoby Ana 1. januára 2023 náhle zomrela v posteli po tom, čo spolu vítali nový rok.
Obhajca Larry Tipton počas úvodných rečí na súde v Dedhame dramaticky vyhlásil, že Walshe „nikdy nepomyslel na zabitie Any“. Tvrdí, že keď Brian vošiel do spálne, našiel svoju 39-ročnú ženu nehybnú. V panike ju podľa jeho verzie skúšal zobudiť, pričom údajne spadla z postele. Obhajoba tvrdí, že Walshe sa zľakol, že bude obvinený, a že jeho traja synovia prídu o oboch rodičov.
Namiesto nahlásenia smrti sa tak Walshe pustil do série šokujúcich internetových vyhľadávaní – o rozklade tela, spôsobe rozštvrtenia či likvidácii 52-kilovej ženy. Tie neskôr prokuratúra označila za jasný dôkaz, že Ana bola zavraždená.
Podľa prokurátora šlo o brutálnu vraždu
Prokurátor Greg Connor uviedol, že Walshe svoju ženu zavraždil v skorých ranných hodinách 1. januára a následne telo rozštvrtil. Podľa obžaloby sa jeho hľadania na internete začali už o 4:54 ráno, len tri hodiny po odchode ich spoločného priateľa. Ana bola nahlásená ako nezvestná až 4. januára, keď sa neukázala v práci vo Washingtone.
Vyšetrovanie okrem toho odkrylo rozsiahle dôkazy: krv a nôž v suteréne domu, video z obchodu, kde Walshe kupuje mopy, rukavice či ochranné okuliare, a desať vriec s krvavými predmetmi nájdených neďaleko domu jeho matky. V nich bola píla, sekera, krvavé uteráky, ochranný oblek či Anina kabelka a šperky – s DNA oboch manželov.
Walshe už priznal dve menej závažné obvinenia: nelegálne nakladanie s ľudským telom a klamanie polícii. Stále však popiera samotnú vraždu. Prokuratúra pripomína, že motívov mal viac – od hroziaceho väzenia za predaj falošných obrazov Andyho Warhola, cez Anin údajný mimomanželský pomer až po možný zisk 2,7 milióna dolárov z jej životného poistenia.
Proces, ktorý sa mal začať v októbri, bol odložený po tom, čo Walshe utrpel útok vo väzení a obhajoba spochybnila jeho spôsobilosť stáť pred súdom. Po vyšetrení bol však uznaný za kompetentného a o niekoľko dní zmenil svoje priznania k menším obvineniam. Brian Walshe naďalej trvá na tom, že vrah nie je. Ak ho však porota uzná vinným z vraždy prvého stupňa, hrozí mu doživotie.