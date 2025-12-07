Neodradili ho ani zdravotné problémy: Líder Desmodu ide príkladom... Týmto zachráni životy mnohým!

BRATISLAVA - Spevák Mário Kuly Kollár sa ani po ôsmich rokoch od diagnostikovania cukrovky 2. typu nevzdáva aktívneho života. Choroba ho prinútila zásadne zmeniť životný štýl, no dnes je dôkazom, že aj s diabetom sa dá nielen fungovať naplno, ale aj pomáhať druhým.
Máriovi Kulymu Kollárovi pred ôsmimi rokmi diagnostikovali cukrovku 2. typu. Správa ho síce zaskočila, no zároveň v ňom vyvolala aj zvláštnu úľavu. „Aj som si vydýchol, keď mi povedali, že je to ,len‘ cukrovka. Bál som sa, že by to mohla byť rakovina prostaty,“ priznal Kuly v rozhovore pre časopis Téma v minulosti.
Hoci diabetes výrazne zasiahol do jeho života, spevák sa k nemu postavil zodpovedne. Choroba ho prinútila prehodnotiť zaužívané návyky a celkovo zmenil životný štýl. Postupne sa naučil žiť tak, aby mal svoj zdravotný stav pod kontrolou, a vďaka disciplíne je dnes dokonca v lepšej kondícii než kedysi. Dnes ide Kuly príkladom aj iným diabetikom.
Nedávno sa rozhodol darovať krv, čím chcel ukázať, že diagnóza cukrovky automaticky neznamená obmedzenia vo všetkých oblastiach života. Aj ľudia s dobre kompenzovaným diabetom totiž darovať môžu. Svoj dobrý skutok zdieľal aj na sociálnych sieťach. Pod fotografiou z nemocnice napísal: „Yes. Je to super zistenie, že aj diabetik môže darovať krv. Toto je môj polliter. Budem rád, keď niekomu pomôže.“ Jeho gesto môže inšpirovať množstvo fanúšikov.
