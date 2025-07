Do svadby chcela schudnúť 20 kíl: Zhodila 25 a teraz... Hviezda ukazuje NOVÉ PRSIA aj PRIATEĽA!

(Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Na začiatku roka 2023 sme na Topkách písali o veľkých plánoch bývalej hviezdy Atomic Kitten, Kerry Katona. Plavovláska sa išla vydávať a do svadby chcela schudnúť 20 kíl... Napokon sa jej podarilo zhodiť až 25, no svadba sa napokon zrušila. No a dnes už ukazuje nové prsia, aj nového priateľa!

Kerry Katona patrí medzi známe tváre britského šoubiznisu. Slávu získala na prelome tisícročí vďaka pôsobeniu v skupine Atomic Kitten. Okrem toho sa objavila aj v niekoľkých reality šou a v roku 2014 sa dokonca stala víťazkou I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!. Začiatkom roka 2023 pútala pozornosť svojim "verejným" zhadzovaním váhy.

V tom čase bola zasnúbená a do svadby chcela schudnúť 19 kíl. „Chcela by som schudnúť približne 19 kilogramov. Nepáči sa mi, ako momentálne vyzerám a odmietam takto predstúpiť pred oltár. Musím sa dostať do formy skôr, než bude svadba. Chcem sa počas svadby cítiť dobre,“ vyjadrila sa vtedy. Napokon sa jej podarilo zhodiť až 25 kíl, no k svadbe aj tak nedošlo. So snúbencom sa speváčka rozišla v novembri 2024.

No a dnes sa už v plavkách pýši nielen novou postavou a novými prsiami, ktoré si nechala vylepšiť plastickými chirurgami, ale aj novým priateľom. Dámy a páni, toto je jej nová láska - Paul!

